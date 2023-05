Pêche et aventures: des vêtements durables et écoresponsables

Créer une ligne de vêtements durables adaptables à toutes les activités de plein air et qui peuvent être portés lors de ses sorties en ville, voilà le défi que s’étaient lancé les sœurs Michèle et Véronik Bastien. C’est ainsi qu’est née la compagnie Parmi Lifewear.

« Nous avons toujours été dans l’industrie du plein air et du multisports depuis les dernières années, explique Véronik, cofondatrice de la compagnie. Durant la pandémie, nous avons pu constater une augmentation au niveau des produits, mais aussi de l’intérêt pour tout ce qui était acti-vités de plein air et plus. »

Les deux sœurs ont voulu apporter une approche différente sur le marché en simplifiant l’offre de vêtements et l’expérience pour les consommateurs.

« La simplicité était primordiale pour nous, dans un monde où le marché est engorgé, précise Véronik. Nous avons décidé de créer une ligne de vêtements multiusages, que ce soit pour une aventure en nature, pour aller à la pêche, ou pour porter en ville, pour se rendre à un souper entre amis, par exemple. Cette façon de penser a toujours été derrière le développement de nos produits. »

Pour le consommateur, c’est une formule gagnante. « Nous croyons que c’est avantageux d’avoir des vêtements plus durables et plus polyvalents », ajoute-t-elle.

PENSÉE ENVIRONNEMENTALE

Un autre but des sœurs Bastien était de développer des habitudes écoresponsables chez le consommateur.

« Nous croyons sincèrement que la façon dont nous avons conçu nos produits amène le consommateur à adopter une attitude écoresponsable. Pour nous, en 2023, il fallait trouver notre façon de contribuer à ce mode écoresponsable en offrant à nos clients des produits durables, qui les amèneraient à modifier leurs habitudes d’achat », mentionne Véronik.

Photo fournie par Parmi Lifewear

Il est certain que cette façon de penser va diminuer la surconsommation de vêtements. Les gens multiplient les achats pour chacune des activités qu’ils veulent faire, alors qu’avec les vêtements de Parmi Lifewear, ils vont plutôt posséder un vêtement qui conviendra à plusieurs activités.

La différence essentielle, c’est que les vêtements de cette jeune compagnie ne sont pas catégorisés, comme c’est le cas pour plusieurs manufacturiers. Ils sont polyvalents.

LA CONFECTION

Aujourd’hui, quelle que soit l’activité que l’on pratique en plein air, y compris la pêche, nous voulons des vêtements qui servent aussi bien en ville qu’en forêt.

« Pour la confection de nos vêtements, nous utilisons différents matériaux comme la laine de mérinos, indique la cofondatrice. Avec un mix de polyester, ça nous permet de réaliser des tissus très polyvalents, qui respirent et sèchent extrêmement rapidement. C’est idéal, selon nous, pour le multiusage. [...] Nos vêtements sont fabriqués de façon à convenir à tous les usages y compris un imperméable qui respire, ce qui est rare sur le marché. »

Pour la confection des vêtements, les sœurs ont choisi de travailler principalement avec une usine au Portugal.

« Nous voulions la qualité de la confection et la facilité d’approvisionnement pour les matières premières. Nous avons aussi trouvé là un souci environnemental et une façon de penser en matière de développement durable qui convient parfaitement à notre ligne de pensée. »

▶ Pour tout savoir sur la gamme des vêtements de qualité de Parmi Lifewear, vous pouvez vous rendre sur le site parmilifewear.com

▶ Pour l’instant, les ventes se font uniquement par internet. Sous peu, des points de vente seront ouverts au Québec.