Pêche et aventures: les bateaux Alumacraft disponibles à Québec

Fabriquée aux États-Unis depuis 1946, la série d’embarcations Alumacraft est maintenant disponible à Québec, plus précisément chez Dion Sports, de Saint-Raymond.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux amateurs cette nouvelle ligne d’embarcations chez nous. Cette compagnie de fabrication de bateaux en aluminium a été fondée il y a plus de 75 ans, à Minneapolis aux États-Unis », explique le directeur du département marine de Dion Sports, Carl Dussault.

En 2018, BRP en a fait l’acquisition. Alumacraft est la division de bateaux de pêche et de bateaux multiusages.

« Dans la transaction, BRP a aussi acheté la division de fabrication de pontons, la compagnie Manitou, connue dans le domaine. Il est donc naturel pour nous d’avoir inclus ces produits chez nous parce que nous sommes un concessionnaire BRP et fier de l’être depuis longtemps. »

Si ce nom ne dit pas grand-chose aux amateurs québécois, ailleurs, c’est une autre histoire.

« Cette marque est excessivement populaire au Canada anglais et surtout aux États-Unis. C’est un excellent produit. Il représente le meilleur rapport qualité-prix pour avoir un bon bateau avec une construction robuste. On peut commencer par la coque 2XB, une coque à plaquage double. Elle est construite d’une seule feuille d’aluminium doublé deux fois et ça, pour tous leurs bateaux. Cela signifie deux fois plus de résistance et de protection », poursuit M. Dussault.

Photo fournie par Dion Sports

LES PIEDS AU SEC

La construction du bateau fait en sorte que l’eau est éjectée vers l’extérieur, et donc, que nous pouvons rester au sec tout au long de la balade.

« Cette coque qui est silencieuse va nous garder au sec dans toutes les conditions que l’on peut rencontrer lorsque l’on navigue. Ces bateaux sont rapides et répondent toujours très bien en ouvrant la vague, ce qui fait que nous ne nous faisons pas tremper. »

Pour aller encore plus loin dans l’explication de l’éjection de l’eau, Philippe-Étienne Légaré, responsable de l’expérience client dans le nautisme, précise qu’« il y a des nervures de déflexion qui sont de chaque côté et qui forcent l’évacuation de l’eau vers le bas. Le design aquadynamique de la coque permet aussi d’avoir une embarcation plus stable, plus maniable. »

Photo fournie par Dion Sports

ACCESSOIRES ET AVENIR

Les pêcheurs aiment bien avoir beaucoup d’équipements avec eux et des systèmes pour les appuyer dans leur pratique de la pêche.

« Les embarcations sont équipées d’un système de fixations complet, que ce soit pour les porte-cannes, sonar, down rigger et plus, qui se nomme Alumatrack. Tout est construit à même la coque du bateau. Je n’ai jamais vu ce type de système sur un autre bateau », précise Carl Dussault.

Présentement, il y a des embarcations disponibles pour la saison actuelle. Elles sont équipées de moteurs Mercury.

Ce qui réjouit le plus Carl Dussault, c’est ce que l’avenir leur réserve avec Alumacraft et Manitou. « Dans ses plans, BRP a décidé de faire une petite fermeture de l’usine afin de la moderniser [...]. Ainsi, pour 2024, [les bateaux] Trophy et le Competitor vont être équipés de la nouvelle technologie de moteur Rotax. »

BRP a par ailleurs développé une nouvelle technologie de moteur hors-bord.

« Elle est complètement submergée dans l’eau, c’est révolutionnaire, poursuit M. Dussaut. Cette nouveauté permet d’avoir beaucoup plus d’espace et même l’ajout d’une plateforme au-dessus du moteur qui ajoute 25 pieds cubes d’espace pour la baignade ou la pêche. Ces moteurs de 115 HP ou 150 HP, disponibles l’an prochain, vont assurer la performance et la douceur du système de direction assistée et du contrôle des gaz. C’est le retour de BRP dans la production des moteurs hors-bord, pour tous types d’embarcations dans la gamme Alumacraft. Déjà, ce principe de motorisation existe pour les pontons Manitou. »

Les premiers bateaux de pêche avec cette motorisation seront disponibles au printemps 2024. « Je sais qu’on est tôt, mais je veux que les amateurs de pêche sachent que ça s’en vient. Je suis prêt à rencontrer les gens et à leur expliquer cette technologie révolutionnaire », affirme le directeur.

En attendant, vous pouvez découvrir la conception très spéciale de ces bateaux avec les quelques modèles disponibles en magasin.

Vous verrez que ce sont des bateaux et chaloupes robustes et à un prix abordable. Il y a des embarcations qui se conduisent directement au moteur et d’autres qui ont des consoles centrales.

En terminant, Carl Dussault avait ce message pour les amateurs : « Nous leur souhaitons une excellente saison de pêche et, qui sait, peut-être avec un bateau Alumacraft ! »