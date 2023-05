Pêche et aventures: pour découvrir la pêche au saumon

Depuis toujours, la pêche du saumon a attiré les amateurs qui rêvent de vivre le combat ultime dans une des nombreuses rivières du Québec. Si par le passé la pratique de cette pêche semblait compliquée, il est dorénavant possible d’y avoir accès plus facilement grâce aux efforts de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique.

• À lire aussi: Pêche et aventures: un calendrier pour pêcheurs avertis

• À lire aussi: Pêche et aventures: déjouer les belles truites au printemps

• À lire aussi: Pêche et aventures: des vêtements durables et écoresponsables

Le programme Les Mentorats de la FQSA vous permettra d’apprendre la pêche au saumon. Il a permis à de nombreuses personnes de s’initier à cette pêche, de faire la rencontre de passionnés et de découvrir de nouvelles rivières.

« La cinquantaine de mentors annuelle a l’opportunité de démontrer que le monde du saumon n’est pas aussi fermé que certains le pensent, peut-on lire dans le programme de la Fédération. Ces passionnés transmettent généreusement leurs trucs, leurs habiletés, mais surtout leur passion pour le saumon et sa pêche. »

Ce programme a permis d’augmenter considérablement le nombre de saumoniers sur les rivières. Vous avez deux formules de mentorat, soit le mentorat régulier et le mentorat femme. Dans les deux cas, cela s’adresse aux néophytes. Pour en savoir plus : saumonquebec.com/mentorats.

Vous devez aussi savoir que la pêche du saumon est encadrée avec des règlements uniques. Pour en savoir davantage sur les trois types de permis de pêche au saumon, les droits d’accès, les secteurs contingentés ou non, quoi faire lorsque l’on réussit à puiser un saumon et plus : saumonquebec.com/pecher-enregle.

Immortaliser vos aventures

Depuis 2017, la FQSA tient son Festival Palm qui met en compétition officielle cinq films sélectionnés qui sont présentés en salle partout au Québec. Il y a deux catégories soit les courts-métrages de 5 à 20 minutes en format film et la catégorie Reel pour des films de moins d’une minute, en format cellulaire. Les membres des deux sélections officielles se partagent plus de 15 000 $ en prix.

La notoriété de ce festival est maintenant établie. Il est devenu un évènement incontournable dans le monde de la pêche du saumon.

Que vous soyez un vidéaste confirmé ou que vous en soyez à votre première vidéo, une catégorie vous est offerte. Profitez-en pour conserver des souvenirs impérissables de votre saison et vivez une expérience incroyable en voyant votre vidéo diffusée aux quatre coins du Québec. Pour connaître tous les détails entourant cette occasion unique, consultez le site : saumonquebec.com/palm.