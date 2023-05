Pêche et aventures: Réal Massé garde le cap

Depuis toujours, Réal Massé n’a eu qu’un seul but dans tout ce qu’il entreprend : être parmi les meilleurs. Il a conservé sa devise en créant sa pourvoirie : Au Pays de Réal Massé.

Il a en coulé de l’eau sous les ponts depuis 1986, alors qu’il se portait acquéreur de la petite pourvoirie Léonard Bellerose à Saint-Zénon. Avec le temps, il en a fait une référence incontournable du monde de la pourvoirie au Québec. Encore aujourd’hui, il donne le meilleur aux amateurs qui lui rendent visite.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Malgré tous les événements qui se sont produits, la pandémie, les augmentations de coûts et autres, j’ai toujours gardé en tête le désir d’offrir le maximum aux pêcheurs qui me rendent visite à la pourvoirie, sans exagérer sur les prix demandés », explique l’homme reconnu pour son franc-parler.

« Je crois que ma formule du respect et de la satisfaction de la clientèle a certainement du bon puisqu’aujourd’hui, je reçois les grands-parents, les parents et les petits-enfants. La tradition se poursuit. Je suis vraiment fier de voir des générations de la même famille qui me font confiance », ajoute M. Massé.

Il faut dire qu’il ne ménage rien pour rendre le séjour agréable aux pêcheurs qui lui rendent visite. Ils peuvent pêcher de belles truites arc-en-ciel, dans le lac devant l’auberge et des truites mouchetées de 14 pouces à deux livres et demi et plus sur les petits lacs situés un peu partout dans la pourvoirie.

« Mon but a toujours été de faire vivre aux pêcheurs des captures qu’ils auraient faites dans le Grand Nord, mais sans avoir à débourser des prix élevés et à faire un voyage de plusieurs jours dans des contrées éloignées. Tout a été pensé pour offrir une pêche à succès. »

Là-dessus, on ne peut pas se tromper en choisissant cette pourvoirie. Certes, les prises sont au rendez-vous, mais aussi une qualité de services hors pair.

LOGEMENT ET PLUS

En ce qui concerne le logement dans la pourvoirie, vous avez le choix entre l’auberge avec ses chambres qui offrent un confort hors de l’ordinaire en pleine forêt, dans la formule du plan américain, ou un des chalets entièrement équipés pour le plan européen. Dans les deux cas, vous êtes pris en charge du début à la fin de votre séjour.

Pour aller encore plus loin en matière de services, il met à la disposition des pêcheurs, une flotte de voiturettes de golf pour leur permettre de se déplacer sur le territoire, sans utiliser leur véhicule. Que ce soit sur le lac, devant l’auberge, ou sur tous les lacs du territoire, les embarcations à moteur et essence sont incluses.

Au retour de votre sortie de pêche, toutes vos prises sont éviscérées et préparées pour le retour à la maison, par son équipe d’employés hors pair.

Fidèle au poste, chaque jour, Réal s’occupe de diriger ses pêcheurs, de leur donner des petits trucs et de vérifier au retour si tout a bien été. Il a un peu l’attitude du père de famille.

Certains trouvent parfois qu’il y a beaucoup de discipline sur le territoire, mais dites-vous bien que cela est nécessaire s’il veut continuer de satisfaire plus de 200 pêcheurs, chaque jour et en même temps.

Pour les repas servis à l’auberge, alors là, tenez-vous bien. Il a choisi d’offrir un menu équilibré, avec des repas savoureux et copieux, dignes de certains des plus grands restaurants des villes. Il faut mentionner que Réal a de l’expérience dans la restauration, ayant été propriétaire de cinq brasseries dans les années 1970.

Il sait comment assurer une bonne restauration et un service de qualité.

En plus de la pêche, il est possible de pratiquer différentes activités durant votre séjour. Vous pourrez faire du kayak, du canot, du golf sur un des deux parcours de la pourvoirie, jouer au fer ou à la pétanque ou faire de la marche.

UN BÂTISSEUR GAGNANT

Ce n’est pas par accident que Réal Massé réussit dans le domaine de la pourvoirie et occupe une place de choix. C’est dans sa nature de toujours viser le sommet.

Dès ses débuts dans le monde du sport, en mai 1963, il remporte le championnat provincial des poids légers à la boxe. Il gagne les Goldens Gloves et en septembre de la même année, les championnats canadien et américain, les Diamonds Gloves. Il a livré 32 combats et n’a jamais subi de défaite, avec 28 K.-O. dans la première ronde de 20 de ses combats.

Cette attitude de champion l’a suivi. Dans le monde de la restauration, il a connu beaucoup de succès avec ses célèbres brasseries. En 1980, il devient le premier promoteur de kick-boxing au Québec. ll amènera six Québécois au Championnat du monde, soit Jean-Yves Thériault, Michel Rochette, Alain Bonnamie, Cyrius Duhamel, Jersey Long et Darrell Hanagan.

Il poursuit dans le monde du sport avec des équipes de hockey et de balle molle, qui performent tout autant. Il détient toujours quatre records du monde dans le livre Guinness, pour avoir participé à des rondes de golf durant 79 heures 55 minutes, sans arrêt. Il n’a donc jamais voulu occuper le deuxième siège.

Lorsqu’il est devenu pourvoyeur en 1986, l’idée était pour lui d’en faire la destination par excellence.

« Lorsque j’ai acheté la pourvoirie, elle pouvait recevoir 10 personnes pour la pratique des activités de chasse et de pêche. Depuis ce temps, j’ai apporté de nombreuses améliorations qui font en sorte qu’aujourd’hui, j’offre aux gens une auberge avec 24 suites et 18 chalets, pour une capacité de 210 personnes. »

Réal Massé voulait devenir le premier et il l’est devenu comme dans tout ce qu’il entreprend dans sa vie. En vous rendant au pays de Réal Massé, vous ne pouvez pas vous tromper.