Pèlerinages transformateurs

Prolongeant sa réflexion sur la foi inaugurée en 2015 avec La nuit de feu, l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt partage le récit d’un bouleversant voyage en Terre sainte et de sa rencontre avec le pape François dans son nouveau livre, Le défi de Jérusalem. Son récit sort indéniablement de l’ordinaire : c’est à la fois un pèlerinage, des rencontres marquantes, des synchronicités extraordinaires, une expérience spirituelle intense et une grande méditation sur la foi et les croyances religieuses. Et une postface signée par le pape.

Cette incroyable aventure a commencé par un coup de fil : le Vatican proposait à l’écrivain un voyage en Terre sainte suivi d’une visite du plus petit État du monde. Deux pèlerinages auxquels l’écrivain rêvait depuis longtemps. Ce fut une expérience transformatrice.

« J’avais une foi sauvage, farouche, construite dans la solitude parce que ma foi, elle m’est arrivée dans le désert du Sahara lorsque j’avais 28 ans. Il n’y a pas d’expérience plus solitaire, et en plus, plus loin des autres que cette expérience-là pendant une nuit, au cœur du désert, loin de tous les hommes. »

Il ajoute que sa foi a ensuite continué à se construire, dans la solitude de la lecture.

« Tout ce chemin qui m’a conduit à la foi et ensuite au christianisme, c’est vraiment un chemin isolé. Depuis que je suis allé à Jérusalem, j’aime être avec d’autres croyants. J’aime rejoindre les autres. Je comprends l’intérêt de certains rites. Je pense que ma foi n’était pas orgueilleuse, elle était solitaire et farouche. Et maintenant, elle est une foi avec d’autres. »

Grande ouverture

Pour accepter le changement, l’écrivain s’est placé dans un état d’abandon et d’ouverture.

« J’accepte de partir, au sens de quitter, y compris le confort affectif, le confort matériel, le confort des certitudes. Il faut savoir quitter l’homme qu’on est pour éventuellement trouver un homme nouveau. »

Éric-Emmanuel Schmitt dit que, maintenant, il circule bras ouverts, tête ouverte. « Je suis prêt à recevoir. » Ayant travaillé la raison, puisqu’il est agrégé et docteur en philosophie, il ajoute que la raison n’est pas tout de l’esprit.

« L’esprit, c’est aussi la sensibilité, l’imagination, l’expérience, les sentiments. Du coup, je suis rationnellement prêt à m’ouvrir à l’irrationnel. »

Peut-on parler de synchronicités ? « Quand je suis en train d’écrire, dans Soleil sombre, les Douze plaies d’Égypte et Moïse organisant l’Exode pour rejoindre cette terre, c’est à ce moment-là que le Vatican m’appelle pour me proposer ce voyage sur cette même terre. Je me dis : il y a vraiment des alignements étranges ! Moi, j’aime bien noter les coïncidences. Après, les expliquer... ça dépasse un peu mes compétences ! »

Entretien avec le pape

Au Vatican, il a été reçu par le pape François.

« J’ai rarement été aussi impressionné de ma vie. Vous savez, la timidité, c’est pas la peur de l’autre : c’est la peur de soi en face de l’autre. Et j’avais peur de perdre mes moyens, peur de l’ennuyer, peur que la relation ne s’enclenche pas parce que j’étais inhibé. »

« À partir du moment où il m’a serré la pince, c’était gagné. Je m’attendais à ce qu’il me parle alors que c’est lui qui m’a fait parler. Alors c’était très étrange pour moi. Je suis un homme très imparfait... et un croyant encore plus imparfait. Se retrouver en face de cet homme-là, ça remue profondément. »

Au moment où il terminait son manuscrit, en février, son contact au Vatican lui a demandé s’il pouvait le lire.

« Quatre jours après, il me rappelle en me disant : le pape l’a lu et il l’a vraiment apprécié. Le lendemain soir, avant de monter sur scène parce que j’allais jouer, je reçois un WhatsApp...du pape. »

Et pour la première fois, le pape a signé la postface du livre d’un écrivain.

Éric-Emmanuel Schmitt est dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays.

Il est l’un des auteurs les plus lus dans le monde.

Il a été élu en janvier 2016 à l’unanimité par ses pairs membre de l’Académie Goncourt.

La postface du récit Le défi de Jérusalem est signée par le pape François.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel, Pascal Ito

Le défi de Jérusalem

Éric-Emmanuel Schmitt

Postface signée par le pape François

Éditions Albin Michel, environ 160 pages

EXTRAIT

«Nous sommes retournés, Guila et moi, à notre hôtel, le Holy Family, simple, fonctionnel, tenu par des Palestiniens chrétiens. Comme nous ne disposions pas d’une chapelle, le père Henri a transformé le bar du rez-de-chaussée en autel ; derrière lui, à défaut de vitrail se dressait un panneau publicitaire Coca-Cola en Plexiglas vermeil, tandis que le percolateur suppléait à la croix. J’aime cette insolence, cette liberté qui consiste à déclarer : “Je délimite une zone sacrée”.»