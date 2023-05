Plongeon: une cheville complètement reconstruite laisse poindre des jours meilleurs pour une Olympienne

Victime d’une sérieuse blessure à la cheville gauche un mois avant les Jeux de Tokyo, son rêve olympique s’est transformé en cauchemar. «Tant physiquement que mentalement, ce fut les moments les plus difficiles de ma vie, a-t-elle affirmé. Je pensais que mon rêve venait de s’écrouler.»

• À lire aussi: Plongeon: les hommes remontent à la surface après un creux de vague important qui a suivi la retraite d’Alexandre Despatie

• À lire aussi: Plongeon: Mia Vallée et Pamela Ware décrochent le bronze au 3m synchro de la Coupe du monde de Montréal

À Toronto avant les nationaux en juin 2021, la plongeuse albertaine établie à Montréal depuis l’automne 2016 s’est blessée dans un exercice à l’extérieur de la piscine. Elle a rapidement su que la blessure était sérieuse. «La douleur était horrible et je ne souhaite ça à personne, a-t-elle résumé. Ma cheville est devenue aussi grosse qu’une balloune et je croyais que je devais oublier les Jeux.»

Malgré la douleur et l’incertitude, la spécialiste du 10m a gardé les yeux sur la cible sans trop savoir si elle serait en mesure de s’élancer en compagnie de sa coéquipière Meaghan Benfeito.

Plongeon Canada/Antoine SAITO

«J’étais très motivée, mais je ne savais pas à quel point c’était réaliste de croire en mes chances, a raconté l’auteure d’une 5e place en solo au mondial en juin dernier à Budapest. Aussi, je ne voulais pas seulement participer, mais me battre pour une médaille. L’adrénaline m’a beaucoup aidé.»

Elle a réussi ce tour de force, terminant au pied du podium en compagnie de son amie. «De nombreuses personnes pourraient être déçues par une 4e place, mais ce n’est pas mauvais de terminer au 4e rang sur une jambe, a-t-elle imagé. Après notre performance, j’étais complètement à plat. Mon cerveau savait que je n’avais plus à pousser et que je pouvais rentrer à la maison et relaxer.»

Le duo canadien aurait-il monté le podium n’eut été de la blessure à McKay? «Je me suis posée la question, mais le résultat aurait été le même, a-t-elle affirmé. Dans les années précédentes alors que je n’étais pas blessée, nos pointages avaient été similaires.»

Finalement une opération

La réhabilitation a été beaucoup plus longue que prévue. Après avoir composé avec la douleur, McKay a été voir son chirurgien en septembre dernier et elle passait sous le bistouri deux semaines plus tard.

«Mon chirurgien voulait voir si ma cheville allait pouvoir guérir par elle-même, mais ça ne fonctionnait plus, a expliqué la nouvelle heureuse mariée. La douleur était trop élevée et ma cheville était très instable malgré les bandages. Je suis tellement contente d’avoir été opérée et que toute cette histoire soit derrière moi. Il y a encore un peu de douleur ici et là, mais c’est tellement mieux.»

«Je n’ai pas été mesure de profiter d’un volume d’entraînement aussi important depuis tellement longtemps, de poursuivre McKay. Je m’approche du volume souhaité et ma cheville est entre 90 et 95 pour cent.»

De nombreux changements

Les derniers mois ont été marqués de nombreux changements. Son mari Vincent Riendeau et sa partenaire Meaghan Benfeito ont pris leur retraite après Tokyo, elle mise sur une nouvelle cheville et une nouvelle coéquipière au 10m synchro (Kate Miller âgée de 17 ans) et plusieurs nouveaux visages sont apparus au sein de l’équipe nationale.

«Meaghan est encore dans ma vie et nous ne sommes qu’à un coup de fil. À 23 ans, je suis parmi les plus vieillies et certains m’appellent même grandma. La dynamique est différente avec la retraite de plusieurs. Je tente d’assumer du leadership, ce que j’ai toujours aimé faire.»

Baptême de feu pour McKay et Miller

McKay et Miller ont fait leurs débuts internationaux en Coupe du monde samedi à Montréal. Occupant la 2e place après deux plongeons, elles ont éprouvé des difficultés lors deux suivants avant de conclure en force pour terminer en 5e position.

«C’est notre première compétition ensemble et on s’est peu entraîné en équipe, mais nous avons eu beaucoup de plaisir, a mentionné McKay. On doit s’entraîner plus afin de devenir plus confortable ensemble. Nous avons démontré de la résilience en réussissant un bon dernier plongeon.»

Au 3m, Paméla Ware et Mia Vallée ont facilement obtenu leur billet pour la finale en terminant en 2e et 5e place respectivement des préliminaires, finale qui sera présentée dimanche à la piscine du Centre sportif du Parc olympique.