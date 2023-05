Qui paiera le prix pour les inondations de plus en plus fréquentes? «Ce sont les citoyens qui vont payer»

Alors que le Québec a été submergé par les crues printanières depuis les derniers jours, les inondations pourraient devenir plus fréquentes à l’avenir, affectant ainsi le portefeuille des citoyens.

Cette semaine, à Rawdon, dans Lanaudière, les eaux de la rivière Ouareau ont débordé, leur niveau atteignant de cinq à six pieds. D’importants dommages ont été constatés.

«C’est du jamais-vu le niveau de la rivière qui a monté aussi haut. Écoutez, autant les résidents qui demandent: ''Est-ce que c’est sécuritaire sur le bord de l’eau?'' Je ne peux pas dire que c’est 100% sécuritaire, mais au point d’être inondé, de voir des roulottes partir à la dérive. On n’a jamais vu ça. Il y a eu beaucoup de pertes. Il y a des decks qui sont partis, des cabanons, des gazebos. Il y a des roulottes», rappelle Alexandre Bergeron, fils du propriétaire du camping Shamrock, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les inondations, mais à quel prix?

De plus en plus d’événements de ce genre se multiplient au Québec en raison des changements climatiques.

D’ailleurs, selon les statistiques du Bureau d’assurance du Canada, les coûts reliés aux inondations sont quatre fois plus élevés qu’il y a 40 ans, représentant 75% de toutes les dépenses d’aide financière en cas de catastrophes.

D’après ces mêmes chiffres, 19% de la population canadienne vit dans une zone inondable.

En raison des plus grands risques d’inondations, ce sont les citoyens qui en paieront le prix.

«Au-delà des ralentissements économiques, ce qu’on a observé, ce sont vraiment les citoyens qui vont payer le plus. Donc, si on va fouiller un peu plus loin, on voit qu’il y a des dépenses qui s’ajoutent aux coûts directs de réparation, par exemple. Certaines choses ne sont pas assurées. Des primes d’assurance vont augmenter ou ne seront pas disponibles. On observe aussi des pertes de productivité, donc moins d’argent dans les poches des gens. Si on continue à indemniser les gens, les gouvernements n’ont pas les poches infinies, donc il va falloir augmenter les taxes», constate Julien Bourque, analyste politique principal de l’Institut climatique du Canada.