Spectaculaires, mais pas assez robustes

Oui, les séries de la Ligue nationale offrent un excellent spectacle. Les hockeyeurs sont rapides et talentueux, mais je m’ennuie du jeu plus robuste.

Je ne dis pas qu’on devrait revenir au temps des « Big Bad Bruins », quand Boston dominait tant aux points que par les poings. Mais ils étaient intimidants, surtout lors des éliminatoires. Le vieux Garden faisait peur, tout comme le Spectrum à Philadelphie.

Les genoux de certains joueurs claquaient en arrivant à Boston ou à Philadelphie !

Est-ce que les actuels Bruins auraient perdu un septième match au vieux Garden après avoir connu une campagne presque parfaite ? Est-ce que les champions défendants de la Coupe Stanley se seraient inclinés au premier tour s’ils avaient joué au Colisée de Québec ?

Le Forum de Montréal avait ses fantômes, tandis que le Stadium à Chicago avait ses histoires, à l’instar du Joe Louis Arena de Detroit ou du Buffalo Memorial Auditorium.

Aujourd’hui, les amphithéâtres sont modernes, mais tous pareils. Il n’y a plus d’âme ou de spécificités propres à chaque aréna.

Le jeu a aussi changé, pour la sécurité des athlètes et pour le spectacle diront certains. La Ligue a pris une nouvelle direction. Toutefois, j’aimerais voir plus de hargne, plus de feu dans les yeux.

À une certaine époque, une mise en échec virulente pouvait changer l’allure d’une série. Aujourd’hui, il y a un petit attroupement après un coup solide, souvent légal.

Tout ça permet à des joueurs comme Cole Caufield et Jack Hughes de se développer et d’étaler tout leur talent, au grand plaisir des spectateurs qui achètent des billets.

Les défenseurs peuvent aussi mieux s’exprimer. Ils sont mobiles, efficaces et peuvent habilement relancer l’attaque.

Ça n’enlève rien au fait que je suis nostalgique du jeu plus robuste.

Pas moins de 22 gardiens

Durant les présentes séries, les gardiens ne sont pas rois et maîtres comme ce fut déjà le cas. En tout, 22 hommes masqués ont vu de l’action depuis le début du tournoi printanier.

S’il y en a un qui a sauté sur l’occasion, c’est bien Sergei Bobrovsky. Le Russe de 34 ans est venu en relève à Alex Lyon face aux Bruins de Boston. On n’a pas revu Lyon.

Bobrovsky connaît des hauts et des bas depuis qu’il a signé un contrat avec les Panthers qui lui rapporte 10 millions $ par année. Mais on revoit le Bobrovsky qui avait surpris et éliminé le Lightning de Tampa Bay lorsqu’il portait les couleurs des Blue Jackets de Columbus en 2019.

Face aux Bruins et aux Maple Leafs, le gardien de la Floride voit la rondelle comme un ballon de plage. Il est un athlète fier qui veut prouver qu’il vaut bien ces 10 M$. Il semble imbattable et est le joueur par excellence des séries jusqu’ici. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Toronto.

Les Leafs ont-ils assez de caractère pour rebondir après avoir perdu les deux premiers matchs à la maison face aux Panthers ? Est-ce que le fait d’aller chercher des vétérans à la date limite des transactions est une bonne façon de construire une équipe championne ? S’ils perdent, plusieurs blâmeront les Auston Matthews et Mitch Marner, mais sont-ils bien entourés ?

Du côté des Panthers, Matthew Tkachuk continue d’épater. Celui qui vient de connaître une deuxième campagne de suite de plus de 100 points excelle

en séries.

Il dérange, frappe et marque. Il peut aussi dire merci à son père, Keith, qui a piqué au vif l’organisation, les joueurs et l’entraîneur Paul Maurice en disant que les Panthers étaient une équipe molle et amorphe.

Quatre buts, c’est insuffisant !

Des rumeurs veulent que Connor McDavid soit blessé. Peu importe, Leon Draisaitl ne peut pas blâmer ses coéquipiers publiquement, mais il aura besoin d’aide pour venir à bout des Golden Knights de Vegas.

L’attaquant des Oilers d’Edmonton ne peut pas tout faire... marquer quatre buts dans un match ne semble pas un gage de réussite.

Parlez-en à Joe Pavelski ! Dans son cas, les Stars de Dallas ont su répliquer et ils devraient l’emporter face à l’équipe Cendrillon, le Kraken. J’adore Yanni Gourde, mais ce sera toute une commande pour Seattle.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Enfin la loterie Connor Bedard

C’est lundi soir qu’on saura qui gagnera la loterie Connor Bedard. Parce que cette année, le gagnant du tirage n’obtiendra pas seulement le premier droit de parole au repêchage, mais il ajoutera un prodige à sa formation. Ce sont les Ducks d’Anaheim qui ont le plus de chances avec 18,5 %. Le Canadien n’est qu’à 8,5 %. Il est donc peu probable de voir Bedard avec Cole Caufield et Nick Suzuki. Le DG Kent Hughes devra trouver des solutions pour faire progresser rapidement l’équipe si tel est le but de l’organisation. Disons que le propriétaire Geoff Molson n’a pas été très convaincant cette semaine devant les médias.

Bel hommage à Guy, maintenant au tour de Bossy

L’autoroute 50 porte désormais le nom de Guy Lafleur. Disons qu’il l’a empruntée très souvent pour se rendre à Thurso, sa ville natale. C’est un beau geste de la part des politiciens et ça n’a pas pris 10 ans pour réaliser le projet. On n’oubliera jamais Guy, surtout quand on roulera entre Montréal et Gatineau. Maintenant, il est temps de rendre un ultime hommage à une autre légende qui nous a aussi quittés il y a un an. Mike Bossy mérite un honneur à la hauteur du joueur et de l’homme qu’il a été. Pourquoi ne pas rebaptiser le trophée Lady-Byng, remis au hockeyeur ayant démontré le meilleur esprit sportif tout en performant sur la patinoire ? Il l’a gagné trois fois.

Félicitations aux Remparts !

Les Remparts sont le premier club qualifié pour la finale de la LHJMQ. Et la troupe de Patrick Roy l’a fait avec panache, éliminant les puissants Olympiques en quatre matchs. Personne n’avait pu prédire cela. Les quatre rencontres ont été chaudement disputées. Le spectacle répond aux attentes et les amateurs sont au rendez-vous. Des records d’assistance ont été battus à Québec, il y a près de 9000 partisans à Halifax et les arénas sont remplis à Gatineau et à Sherbrooke. On ne peut pas demander mieux.