Télé nostalgie: Céline Bonnier aurait aimé jouer Mary Poppins pour les enfants

La jeunesse télé de Céline Bonnier a été bonifiée par l’humour de deux célèbres clowns québécois et une fille rousse qui ne passait jamais inaperçue. Mais si elle avait pu jouer un personnage fort pour les enfants, la populaire comédienne aurait plutôt jeté son dévolu sur une femme au parapluie magique...

Céline, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marquée et quelles en sont les principales raisons, selon vous?

Photo tirée de IMDB

D’abord, Sol et Gobelet à cause de la poésie de l’univers sans portes, au fond noir qui ouvrait sur le rien et au fait que tout était possible. Aussi, en raison de l’humour et l’écriture de Sol [Marc Favreau, NDLR], naturellement. Ensuite, Fifi Brindacier parce que son indépendance, son courage, sa force de caractère et son originalité assumée étaient en vedette.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Regarder la télé en famille, tous entassés dans le salon. On est une famille de 10, donc c’étaient pour moi des moments magiques d’être silencieux ensemble, rivés sur la même chose, de trouver drôle les mêmes choses, de passer un temps tranquille ensemble.

Diriez-vous que vous regardiez beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune?

La télé servait beaucoup à nous rassembler après le souper, mais sinon, on était pas mal dehors.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée?

J’espère que ce fut le cas de Fifi Brindacier. J’espère avoir hérité un peu de sa belle arrogance de vivre et de sa capacité à penser autrement.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission, ou peut-être même plusieurs, qui vous restent en tête?

Photo tirée de IMDB

Oui, toutes les chansons me reviennent de temps en temps ; celles de Fanfreluche, Picotine et bien sûr de Fifi Brindacier : [Cinq et cinq font six / Les pruniers pour moi font des cerises / J’aime que la vie / Vire-virevolte autour de moi / Fifi, la fille fidèle... / C’est Fifi Brindacier (trempé) / Fifi, la fille rebelle / C’est Fifi Brindacier, NDRL]...

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Photo tirée de IMDB

Mary Poppins. Plus jeune, oui, j’aurais aimé être elle parce qu’elle passait à travers les trottoirs pour entrer dans les dessins. Ma plus grande frustration d’enfant, ce fut de ne pas pouvoir sauter d’un coup dans un autre univers.

Si on vous en offrait la possibilité, quel univers télé voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

Des univers qui permettraient de s’évader sans rien apprendre d’autre que l’importance d’inventer toi-même ce que tu as envie de voir.

En terminant, que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

N’ayant pas d’enfant, je ne l’écoute pas. Mais j’espère qu’elle n’est pas trop éducative. (rires) J’espère plutôt qu’elle provoque l’imagination à inventer d’autres formes, d’autres couleurs, etc.

Une fois de plus, il sera possible d’apprécier le talent de Céline Bonnier dans la nouvelle série Sorcières qui sera dévoilée à l’automne sur les ondes de TVA. Entre-temps, on peut la voir grâce aux 10 épisodes du drame Fragments proposé aux abonnés de l’Extra de Tou.tv et à Une affaire criminelle, une production originale de Crave.