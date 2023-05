Un futur album «encore plus près de moi» – Aliocha Schneider

Aliocha Schneider se lance dans la chanson française. Après nous avoir offert deux albums en anglais, le musicien-acteur se tourne vers sa langue maternelle pour exprimer ses états d’âme. La nouvelle pièce Avant elle est le premier extrait d’un album à paraître à l’automne.

Aliocha Schneider a passé les derniers mois sous le chaud soleil de la Grèce. Il y était pour le tournage de Salade grecque, la série faisant suite à la trilogie de L’auberge espagnole, film culte de toute une génération sorti en 2003.

C’est pendant le tournage de cette série sortie en avril dernier sur Prime Video qu’il a eu l’inspiration pour ce nouvel album à venir.

«Je voulais faire un EP en français et puis, au fur et à mesure du travail, un album complet s’est construit, explique Aliocha Schneider depuis son appartement à Paris. La première chanson en français, C’est tout c’est rien a vraiment développé quelque chose.»

Cohérence

Alors que ses précédents albums étaient signés Aliocha, ce prochain opus portera son nom complet. Parce qu’il s’agit de son premier album en français, qu’il entreprend quelque chose de nouveau et d’«encore plus près» de lui et parce qu’il sent que cela est plus cohérent avec ce qu’il fait désormais en tant qu’acteur. La chanson Avant elle offre, selon lui, un bon aperçu de son nouveau son.

«Je voulais un son moderne qui serait un mélange de différentes influences du moment. Mes deux premiers albums [Eleven Songs en 2017 et Naked en 2020] étaient plus nostalgiques. Maintenant, ce sera plus de mon temps», ajoute le musicien qui partage sa vie avec l’auteure-compositrice-interprète québécoise Charlotte Cardin. On peut d’ailleurs entendre celle-ci en back vocals de la plupart de ses chansons, tout comme ce sera le cas sur ce futur album.

L’artiste de 29 ans né à Paris et élevé à Montréal ne ferme d’ailleurs pas la porte à une chanson en duo avec sa douce. «C’est sûr que c’est possible! Un jour...»

Pour le moment, c’est en compagnie du réalisateur Marc-André Gilbert – un vieil ami de la famille et un collaborateur de Charlotte Cardin, Ariane Moffatt et Milk & Bone – qu’il crée cet album «pas encore tout à fait terminé».

«Je suis fier d’avoir réussi à transmettre mon état du moment dans la création de cet album. En Grèce, j’ai vécu des moments forts, mais j’étais loin des gens que j’aime, loin de ma blonde et de ma famille. On sent beaucoup la chaleur de la Grèce et la nostalgie d’être loin de chez soi.»

Sous l’aile de Cédric Klapisch

Le vidéoclip de la chanson Avant elle a été réalisé par Cédric Klapisch, le réalisateur de L’auberge espagnole, de ses suites et de la série Salade grecque.

Pour la petite histoire, séduit par le jeu et le talent d’Aliocha Schneider lorsqu’ils ont tourné ensemble une publicité de Cartier, il y a quelques années, le cinéaste a écrit pour lui le rôle de Tom, fils de Xavier dans Salade grecque. Puis, lorsque le chanteur lui a demandé conseil pour son clip, c’est Klapisch lui-même qui lui a offert de le réaliser en impliquant sa boîte de production.

Projets et spectacles

Aliocha Schneider présentera son nouvel album francophone au public québécois à l’occasion d’une tournée dans la province en novembre prochain.

D’ici là, on le verra à l’automne dans la série de Disney+ Tout va bien : «une belle série sur une famille vivant avec la maladie d’un des leurs, une comédie et un drame à la fois» et dans le film slovène Rédemption, en fils illégitime allant rencontrer son père et sa nouvelle famille.

L’acteur amorcera également, dans les prochains jours, le tournage d’une adaptation du roman Bonjour tristesse de Françoise Sagan. Il sera Cyril, le fameux amour d’été du personnage principal.

Aliocha Schneider sera en tournée au Québec en novembre, entre autres le 22 novembre à Gatineau, le 23 à Québec, le 29 à Montréal et le 2 décembre à Drummondville. Plus de dates et billets : lepointdevente.com