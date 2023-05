Une bonne conservation

Lorsque l’on a la chance de capturer de belles prises, il faut absolument en prendre un soin jaloux si on veut les consommer au retour à la maison. Tout le monde a sa petite recette, mais personnellement, grâce à l’initiative de mon bon ami Gilles Dubois, je peux consommer mes poissons qui sont toujours aussi savoureux qu’à la sortie de l’eau. Il a décidé d’apporter avec lui sa petite machine à sceller sous vide. Alors, une fois de retour au chalet, je fais les filets qui sont immédiatement scellés sous vide. Cela assure une conservation parfaite, autant pour éviter les problèmes causés par le froid et pour assurer la saveur. Il est certain qu’il faut s’assurer d’avoir de l’électricité sur place soit au chalet ou encore en ayant avec soi un bloc d’alimentation électrique vendu dans plusieurs magasins au Québec.

