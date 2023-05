5 trucs pour vieillir moins vite sans chirurgie

À une époque où le Botox et les chirurgies plastiques sont utilisés à grande échelle pour effacer les signes du temps qui passe, une médecin propose plusieurs moyens de vieillir moins rapidement sans passer sous le bistouri ou subir des injections, rapporte le Daily Mail.

La Dre Asiya Maula, directrice de Health Suite, une compagnie médicale privée du Royaume-Uni, propose plusieurs méthodes qui sont, pour la plupart, naturelles. De surcroît, certaines d’entre elles ne coûtent pas un sou.

Voici cinq trucs pour vieillir moins vite sans chirurgie :

Yoga facial

En renforçant vos muscles et de stimuler votre circulation sanguine, le yoga facial peut aider votre visage à conserver une peau raffermie et pulpeuse, en stimulant la production de collagène.

Afin d’obtenir des résultats, les experts recommandent d’effectuer des exercices faciaux deux fois par jour : cinq minutes le matin en se levant et cinq minutes le soir juste avant de se coucher.

Commencez par échauffer votre visage en ouvrant votre mâchoire comme si vous vouliez bâiller, puis levez les yeux vers le haut sans bouger votre tête. Tenez la pose pendant 10 secondes, puis recommencez.

Par la suite, vous devez exécuter trois à quatre expressions faciales que vous maintenez 30 secondes chacune. Par exemple, bougez votre menton vers le côté et levez-le légèrement, puis placez vos lèvres comme si vous alliez donner un baiser. Conservez la pose pendant 10 secondes puis refaites cet exercice en tournant votre menton dans l’autre direction.

Aller dehors

Les rayons du soleil peuvent réduire l’apparition de rides sur votre visage. De plus, aller dehors vous procurera de la vitamine D, qui est essentielle pour la santé de vos os, vos dents et vos muscles.

La lumière du soleil contribue également à réduire le stress, qui est un important facteur du vieillissement.

Néanmoins, n’oubliez pas de mettre de la crème solaire, car une exposition directe aux rayons du soleil pourrait avoir l’effet inverse et vieillir prématurément votre peau.

Acuponcture

L’insertion de fines aiguilles dans certaines parties du corps gagne en popularité en Occident depuis plusieurs années et est notamment utilisée pour remplacer les injections de remplissage dermique.

L’acuponcture aide votre corps à relâcher des fibroblastes, des cellules qui servent à protéger vos tissus et organes. Ce traitement inventé il y a très longtemps en Chine stimule également la production d’élastine, qui ralentir la perte de fermeté de votre peau.

Sommeil

Un manque de sommeil est souvent synonyme de cernes, paupières gonflées et peau pâle, mais des études affirment également que des nuits trop courtes ont des effets vieillissants sur votre corps.

Selon une étude menée en 2013 aux États-Unis, les personnes qui manquent de sommeil sont plus sujettes à être ridées et avoir un teint de peau plus variable.

Des chercheurs de l’Université de la Californie ont également constaté en 2015 que le manque de sommeil pouvait accélérer le vieillissement des cellules.

Oxygénothérapie hyperbare

Sans doute la moins naturelle des méthodes proposées par la Dre Maula, l’oxygénothérapie hyperbare peut néanmoins contribuer à rajeunir votre peau.

Cette technique vous permet de respirer de l’air composé à 100% d’oxygène, alors que celui que vous respirez habituellement en contient environ 20%.

Être exposé à cet «oxygène pur» favorise la production de collagène et réduit le nombre de rides.

Cette méthode a également pour effet d’améliorer votre concentration et votre mémoire, en plus d’augmenter votre circulation sanguine.