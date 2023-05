Formule 1: Fernando Alonso est comme le bon vin!

Malgré ses 41 ans, ce qui fait de lui le doyen des pilotes en Formule 1, Fernando Alonso ne vieillit pas.

• À lire aussi: F1: Verstappen remonte et l'emporte à Miami

Classé troisième ce dimanche au Grand Prix de Miami, l’Espagnol a accédé au podium pour la quatrième fois en cinq épreuves depuis qu’il a été recruté par l’écurie Aston Martin.

Après s’être élancé de la deuxième place sur la grille de départ, Alonso n’a pas été en mesure de contrer la menace des Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Pérez qui, dans l’ordre, ont orchestré un quatrième doublé pour l’écurie autrichienne depuis le début de la saison.

« Les Red Bull sont intouchables, mais c’est bon d’accéder encore au podium. C’est une belle récompense pour une équipe qui travaille tellement fort. Maintenant, je vise encore plus haut. J’ai hâte de terminer deuxième et de gagner une course », a raconté Alonso, qui consolide son troisième rang au classement cumulatif des pilotes avec une récolte de 75 points derrière Verstappen (119) et Pérez (105).

Le double champion du monde, qui a concédé 26 secondes au vainqueur, n’a pas goûté à la victoire depuis son succès devant les siens à Barcelone il y a 10 ans alors qu’il portait les couleurs de Ferrari.

Dur pour Stroll

Quant à Lance Stroll, qui s’était élancé de la 18e position lorsque les feux rouges se sont éteints, il a été limité à un rôle de figuration en ralliant l’arrivée à la 12e place.

« Ce n’était pas ma fin de semaine. Une mauvaise qualification, une mauvaise course. J’ai peiné à remonter la peloton devant la circulation lourde, ce qui rendait les dépassements difficiles », a expliqué le pilote montréalais.

Seul sur sa planète

La saison est certes encore jeune, mais il faudra retenir la cinquième étape du Championnat de la F1 comme un tournant dans la course au titre.

À Miami, Verstappen a encore une fois démontré qu’il était seul sur sa planète, peu importe la stratégie adoptée par son équipe, peu importe aussi une séance de qualification bousillée.

Le Néerlandais a couronné une brillante remontée après une modeste neuvième place sur la grille de départ. Et comme s’il voulait livrer un message à son partenaire Pérez, il a signé, au 56e et avant-dernier tour de la course, le tour le plus rapide pour obtenir le point supplémentaire.

Pour la petite histoire, le regretté Niki Lauda est le dernier pilote à avoir remporté une course après s’être élancé du neuvième rang au départ. C’était au Grand Prix de France en... 1984.

♦ Il y a 41 ans : en ce lundi 8 mai, comment ne pas oublier ce triste anniversaire du décès de Gilles Villeneuve, fauché à l’âge de 32 ans au circuit de Zolder, en Belgique ? Les images de sa tragique embardée resteront à jamais gravées dans notre mémoire.