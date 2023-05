Juste pour rire: l’univers de Pérusse célébré cet été

Les amateurs de François Pérusse seront bien servis cet été, à Juste pour rire. L’humoriste travaille présentement sur un spectacle extérieur gratuit qui mettra en vedette six comédiens. Un parcours immersif permettra aussi aux festivaliers d’interagir avec des animations inspirées du créateur des Deux minutes du peuple.

«J’ai toujours aimé les événements de rue. Qu’on m’ait fait cette proposition, j’en suis bien flatté», dit Pérusse.

Pendant longtemps, François Pérusse n’avait jamais pensé que son univers, très sonore, pouvait bien se transposer sur scène. Il avait toutefois eu une révélation lors de son hommage à Juste pour rire, en 2015.

«La gueule m’était tombée par terre, dit-il au Journal. Ça m’avait vraiment donné une leçon en me montrant que ça pouvait se jouer dans un bon rythme.»

Quand le festival lui a offert, il y a quelques mois, de concevoir un spectacle autour de ses célèbres sketches, l’humoriste a sauté sur l’occasion.

Le spectacle extérieur se tiendra à la place Loto-Québec, située sur l’Esplanade de la Place des Arts.

Six comédiens recréeront des sketches mythiques de Pérusse, réarrangés à la sauce d’aujourd’hui. Le spectacle durera une vingtaine de minutes et sera joué trois fois par jour, du 20 au 29 juillet.

«Ce sera un heureux mélange de notre situation d’aujourd’hui avec des sketches qui sont restés bien imprimés chez les gens, dit Pérusse. [...] Je suis retourné en studio faire des trucs. Je suis vraiment excité de faire ça. Ça me rajeunit d’au moins... cinq minutes [rires].»

Aide de Guillaume Lambert

La mise en scène a été confiée à Guillaume Lambert, avec qui François Pérusse a tourné deux longs métrages, Les scènes fortuites et Niagara.

«Guillaume m’a tellement aidé d’une façon extraordinaire pour être acteur, dit Pérusse. C’était la personne toute désignée pour faire ça. Non seulement il connaît les choses que j’ai faites dans le passé, mais il a de très bonnes idées. Ça me soulage qu’il soit dans le coup.»

En plus du spectacle, les festivaliers pourront se promener dans un parcours immersif, baptisé Carrefour du peuple. «Les gens pourront avoir des participations interactives avec un gros téléphone et ils pourront faire du karaoké avec mes chansons de l’époque. Il y aura aussi le Snack-bar chez Raymond, où l’on pourra boire et manger. Ça me fait capoter, tout ça!»

Après cette expérience à Juste pour rire, François Pérusse aimerait peut-être pousser son rêve scénique plus loin. «Je veux écrire une pièce de théâtre qui ne serait pas nécessairement sur les affaires du peuple, dit-il. J’ai déjà l’équivalent de trois pièces d’écrites chez moi. Mais rien n’est sorti encore.»

Le Carrefour du peuple sera présenté du 20 au 29 juillet, sur l’Esplanade de la Place des Arts de Montréal. hahaha.com.