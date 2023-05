La carrière de Marc Labrèche en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Il y a plus de 25 ans

Photo d'archives

À l’automne 1997, Marc animait l’émission La fin du monde est à 7 h, à TQS, entouré d’une bande de chroniqueurs du tonnerre : Jean-René Dufort, Patrick Masbourian, Isabelle Maréchal, Bruno Blanchet, Paul Houde et Christian Tétreault. C’était le début d’une longue carrière d’animateur et le grand départ de ses innombrables sketches et imitations.

Un tournant

Photo d'archives

Lors de la dernière émission de La fin du monde est à 7 h diffusée à TQS, le 28 avril 2000. La page tournée sur ce gros succès, un concept complètement déjanté signé Stéphane Laporte, l’animateur allait en cumuler plusieurs autres notamment Le Grand blond avec un show sournois à TVA, suivi de 3600 secondes d’extase à Radio-Canada.

Succès instantané

Photo d'archives

En 1982, dans la comédie musicale de Marc Drouin, Pied de poule, aux côtés de Normand Brathwaite. Marc interprétait le rôle de Desmond Bigras, le diabolique producteur de cinéma qui voulait assassiner la star François Perdu (Brathwaite) pour mousser la popularité de son film. Le comédien avait déjà joué dans quelques pièces et séries télé, dont Boogie-woogie 47.

Partir pour se retrouver

Photo d'archives

En septembre 1982, Marc, 21 ans, débutait avec la troupe de la comédie musicale Pied de poule, un rôle parlé et chanté très exigeant. Épuisé après quelques années sur scène, il prit une longue pause afin de refaire le plein. Pour payer son billet d’avion, un aller simple vers l’Inde, il avait vendu ses disques et sa guitare.

Reconnaissance

Photo d'archives

Ému, en recevant un prix Gémeaux pour son interprétation dans Le cœur a ses raisons, en 2006, comédie dans laquelle il interprétait les rôles de Brett, Brad, Brenda et Clifford Montgomery ! Il avait déjà été récompensé à quelques reprises pour son travail d’animateur et aussi pour son rôle de Rénald Paré dans La petite vie.

◆ Marc Labrèche anime son nouveau talk-show Je viens vers toi ! Au menu : invités, entrevues, chroniques, imitations, band de musiciens maison et les folles capsules de Les Labrèshian, une parodie des Kardashian, jouées par son propre clan, dont sa fille, Léane Labrèche-Dor. Avec une grosse équipe de chroniqueurs de tous horizons, dont Guylaine Tremblay, Élise Guilbault, Sonia Vachon, Fabien Cloutier, Ricardo Larrivée et Régis Labeaume. Les mardis et mercredis 20 h sur Noovo et en rattrapage sur Noovo.ca.

◆ Le comédien campe le personnage de Couture, grande gueule et contremaître retraité de Dubeau Gâteau, dans la populaire série créée par Fabien Cloutier, Léo. En rattrapage sur TVA +. Une cinquième saison bientôt sur Club illico et TVA.

◆ Marc Labrèche reprend son personnage du sympathique pingre, Rénald Paré, dans La petite vie. Six nouveaux épisodes sont en tournage avec le réalisateur Pierre Séguin, pour les 30 ans de cette émission culte, avec tous les membres de la famille élargie créée par Claude Meunier, sauf Môman (Serge Thériault). Sur ICI Tou.tv Extra en 2023-2024.