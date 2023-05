La Romana: luxe pour adultes seulement et excursions à faire rêver en République dominicaine

LA ROMANA | Des repas franchement surprenants, un service irréprochable, un cadre reposant et l’impression d’être vraiment traité aux petits oignons avec en prime le chaud soleil de la République dominicaine. Il existe, à 90 minutes de Punta Cana, un tout-inclus offrant aux adultes à la fois du luxe, des excursions mémorables et l’assurance de décrocher instantanément.

Le Bahia Principe Luxury Bouganville, à La Romana, en bordure de la mer des Caraïbes, n’est pas un tout-inclus comme les autres.

Il s’agit d’un complexe 5 étoiles réservé exclusivement aux voyageurs de plus de 18 ans où tous ont accès aux services d’un majordome.

Photo fournie par Sébastien Ménard

À toute heure du jour, 24 heures sur 24, il est ainsi possible de se faire livrer un repas à la chambre.

Envie de vous endormir sur un oreiller plus ferme ou plus moelleux? Besoin d’un soupçon d’aromathérapie pour vous détendre?

Il suffit d’appeler son majordome – ou de commander le service à l’aide de l’application numérique de l’hôtel – et le tour est joué, grâce à ce que l’établissement appelle son «menu» d’oreillers et d’aromathérapie.

Photo fournie par Sébastien Ménard

Gastronomie étonnante

Par comparaison avec bon nombre de tout-inclus des Caraïbes, les repas servis au Bahia Principe Luxury Bouganville sont de qualité supérieure.

Les habituels buffets y sont très garnis et variés, mais ce sont les restaurants à la carte qui offrent l’expérience la plus surprenante.

Photo fournie par Sébastien Ménard

On y trouve un restaurant de gastronomie française qui faisait le bonheur de nombreux touristes québécois, canadiens, américains et européens croisés sur place en avril.

Le restaurant de cuisine brésilienne, avec ses immenses brochettes de viande à volonté (les churrascos) et le restaurant asiatique, qui se compare avantageusement avec beaucoup d’établissements du genre que l’on aime fréquenter au Québec, valent aussi le détour.

Photo fournie par Sébastien Ménard

Les voyageurs qui séjournent sur place ont aussi accès aux commodités du plus familial Bahia Principe Grand La Romana qui y est adjacent, ce qui inclut deux autres restaurants : une salle à manger italienne, où les pizzas et les pâtes sont succulentes, et une autre de cuisine méditerranéenne proposant poissons et fruits de mer.

Au-delà de la gastronomie, le Bahia Principe Luxury Bouganville met à la disposition de ses invités deux vastes piscines, dont une réservée aux échanges à voix basse, pour les adultes souhaitant se reposer. L’on peut nager jusqu’au bar, dans chacun de ces plans d’eau, et y commander – évidemment! – le cocktail de son choix.

Photo fournie par Sébastien Ménard

La plage...

L’établissement dispose d’une plage, mais ce n’est pas l’attraction principale de l’hôtel. Ceux qui y vont en espérant retrouver l’eau cristalline et bleue qui caractérise souvent la mer des Caraïbes risquent d’être déçus...

En revanche, il est possible de visiter certaines des plus belles plages du monde en profitant des excursions d’une journée qui partent de l’hôtel à destination de la Isla Saona ou de la Isla Catalina.

Photo fournie par Sébastien Ménard

Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’un établissement réservé aux adultes seulement, la moyenne d’âge y est supérieure à celle que l’on retrouve habituellement dans un tout-inclus. Il faut aussi souligner que l’offre d’activités y est moins variée que dans d’autres établissements comparables, surtout en soirée, ce qui invite cependant à la détente.

Plus éloigné et un peu plus difficile d’accès que d’autres tout-inclus de la République dominicaine, il propose néanmoins un très bon rapport qualité-prix pour un 5 étoiles réservé aux adultes. Et surtout, il assure de décrocher instantanément.

L’hôtel en chiffres

7 édifices de trois étages, comparables à des condos de luxe nord-américains

6 restaurants accessibles aux invités

4 bars sur place

2 immenses piscines

1 plage

Les autres commodités

Un gym complet

Un spa offrant un vaste éventail de soins corporels, entre autres de la masso-thérapie avec des thérapeutes qualifiés et une multitude de soins esthétiques de qualité, ainsi qu’un salon de coiffure et de barbier. Des bains thermaux et un sauna y sont aussi aménagés.

Le wifi est accessible partout dans le complexe et est géné-ralement fiable.

Deux excursions mémorables

Photo fournie par Guillaume Lavoie

Isla Saona : l’île de Pirates des Caraïbes

Lieu de tournage de certaines scènes de Pirates des Caraïbes et du film Blue Lagoon, cette excursion d’une journée permet de visiter l’une des plus belles plages au monde.

Après un arrêt d’une heure pour patauger dans une «piscine naturelle» où l’eau est d’une rare clarté, l’excursion permet ensuite de se prélasser sur la plage de Saona, d’y manger un repas de cuisine locale et de boire quelques verres à volonté.

Il s’agit de l’un des sites touristiques les plus visités de la République dominicaine, avec près de 1 million de visiteurs par année.

Aiguisez votre patience, toutefois: à partir de La Romana, le temps de déplacement pour s’y rendre est particulièrement long. Vous pouvez compter jusqu’à 2 heures pour y aller et en revenir.

Isla Catalina : sur les traces de Christophe Colomb

Plus sauvage, moins fréquentée, mais vraiment magnifique, cette île où Christophe Colomb a accosté en 1494 offre une plage de sable fin et de l’eau d’une clarté comparable à celle que l’on retrouve à Saona.

C’est aussi un site prisé par les amateurs de plongée sous-marine ou en apnée. La première partie de l’excursion permet d’ailleurs d’admirer les fonds marins, avant d’aller se détendre à la plage, où un repas et des cocktails à volonté sont servis.

Il faut compter environ 1 heure pour s’y rendre à partir de l’hôtel, mais cela se fait entièrement en catamaran, directement à partir de la plage du complexe.

Informations pratiques

On peut s’y rendre à partir de l’aéroport de Punta Cana, notamment avec Air Transat, qui propose des départs réguliers à partir des aéroports de Montréal et de Québec. Le trajet en autocar jusqu’à La Romana dure environ 90 minutes.

Ceux qui veulent profiter d’un peu plus de confort en vol, mais aussi à l’aéroport d’arrivée ou de départ, peuvent opter pour l’Option Plus d’Air Transat.

Vacances Air Canada propose également des forfaits à cet hôtel.

Bien qu’il s’agisse d’un tout-inclus, les employés aiment bien recevoir des pourboires en argent américain.

Prévoyez beaucoup de crème solaire : le soleil y est particulièrement généreux et chaud!

Ce qu’on a aimé

La qualité des repas servis dans les restaurants à la carte, mais aussi dans les buffets.

Le service irréprochable dans tout le complexe, en particulier dans les bars.

La disponibilité des majordomes pour tous les clients de l’hôtel.

La propreté et l’aménagement des chambres.

La possibilité de se détendre, dans un contexte réservé aux adultes, avec notamment une piscine où règne le silence.

La qualité des excursions proposées.

Ce qu’on a (un peu moins) aimé