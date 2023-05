La sculpture à Saint-Jean-Port-Joli en 14 superbes photos

Les clichés réalisés par la photographe Lida Moser à l’été 1950 sont à la fois esthétiques et historiques dans leur représentation du Québec de l’après-guerre en pleine transformation. Ils présentent le paysage et l’architecture du Québec laurentien, mais surtout ses habitants et leur quotidien. En voici 14, parmi tous ceux conservés par BAnQ aux Archives nationales à Québec.

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P17-60). Photo : Lida Moser.

1) Le fonds d’archives Lida Moser

Le fonds Lida Moser renferme des photographies du Québec prises par cette photographe et journaliste new-yorkaise à l’été 1950. Elle répond alors à une commande du magazine Vogue pour un photoreportage portant sur le Canada. Cependant, elle est rapidement captivée par le Québec et y passera la majorité de son temps. La photographe est accompagnée dans son périple par Paul Gouin, conseiller culturel de Maurice Duplessis, l’abbé Félix-Antoine Savard et Luc Lacourcière, fondateur des Archives de folklore de l’Université Laval. Une sélection des photographies est parue dans l’édition du 15 mai 1951 du magazine Vogue.

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P13-8). Photo : Félix-Antoine Savard.

Ils voyagent ensemble pendant deux mois. De Montréal, ils longent la rive nord du fleuve jusqu’à Saint-Siméon. Puis, ils traversent le fleuve jusqu’à Rivière-du-Loup, font le tour de la péninsule de Gaspé et reviennent à Montréal par la rive sud du fleuve. La photographe se prend d’affection pour les petits villages côtiers. Elle passera la majeure partie de son voyage à L’Anse-aux-Gascons, Rivière-au-Renard, Cap-Chat, L’Isle-aux-Coudres et Gaspé.

2) La sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-39). Photo : Lida Moser.

La tradition de la sculpture sur bois est née dans le village de Saint-Jean-Port-Joli au tournant des années 1930. À la suite de la crise économique de 1929, le gouvernement du Québec désire remettre à l’honneur les métiers artisanaux et utiliser ce savoir-faire dans la promotion du tourisme. L’inauguration du boulevard Perron qui mène à Gaspé en 1929 (premier tronçon de la route 132) et l’amélioration des services d’hébergement attirent les touristes, qui sont nombreux à passer par Saint-Jean-Port-Joli. Cette conjoncture permet à l’artisanat port-jolien de s’épanouir.

Les trois frères Bourgault, surnommés les trois bérets, ont été à l’origine d’un mouvement de sculpture sur bois qui a fait vivre plusieurs familles jusqu’à aujourd’hui. Nombre d’apprentis sont passés par les ateliers des trois frères, et certains sont devenus maîtres d’atelier eux-mêmes. Plusieurs générations de Bourgault ont contribué à la renommée de Saint-Jean-Port-Joli comme capitale de la sculpture. Le village a été nommé capitale culturelle du Canada en 2005.

3) Médard Bourgault (1897-1967)

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-50). Photo : Lida Moser.

Médard Bougault est un sculpteur sur bois autodidacte qui a marqué l’histoire du village. Né le 8 juin 1897 à Saint-Jean-Port-Joli, il devient matelot, puis charpentier-menuisier. Il développe ses talents de travailleur du bois et sculpte pour son plaisir. Comme beaucoup de Québécois, la crise de 1929 le laisse sans travail. Afin de pourvoir aux besoins de sa famille, il installe un kiosque devant sa maison, en bordure de la route principale, pour y vendre ses œuvres. C’est à ce moment que l’anthropologue Marius Barbeau fait sa rencontre et l’encourage à entreprendre une carrière de sculpteur. Il le fait connaître dans les réseaux de collectionneurs, les milieux culturels, religieux et politiques. Au cours des années, plusieurs hommes politiques importants tels qu’Alexandre Taschereau, Ernest Lapointe et Adélard Godbout se feront ses mécènes.

Sa carrière allant bon train, en 1931-1932, il invite ses frères Jean-Julien et André à se joindre à lui dans son atelier. Médard Bourgault a eu 16 enfants. Ils ont, pour la plupart, travaillé dans son atelier.

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-9). Photo : Lida Moser.

Trois périodes marquent l’œuvre de Médard Bourgault. La première, d’inspiration populaire et paysanne, est fondée sur l’observation concrète du quotidien de l’artiste. Ses œuvres représentant des scènes du terroir et des personnages canadiens-français lui vaudront d’être invité à participer à plusieurs expositions au Canada. La seconde période est marquée par l’art religieux et dure plus de 30 ans. À partir des années 1960, la demande d’art religieux diminue graduellement. Bourgault entre ainsi dans la troisième période de son œuvre, se tournant vers des formes plus libres et oniriques.

Au cours de sa carrière, Médard Bourgault aurait réalisé plus de 4000 œuvres. Aujourd’hui, il est possible de visiter le Domaine Médard Bourgault à Saint-Jean-Port-Joli.

4) André Bourgault (1898-1958)

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-33). Photo : Lida Moser.

Né le 30 novembre 1898 à Saint-Jean-Port-Joli, comme son frère Médard, André Bourgault est d’abord marin. Il exerce ce métier pendant une quinzaine d’années sur les barges des Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent. Lorsqu’en 1931 Médard lui demande de venir le rejoindre dans son atelier, André est à Québec. Les trois frères s’installent dans le hangar derrière la maison de Médard, et c’est là qu’André apprend à travailler le bois. En 1933, ils se bâtissent un nouvel atelier.

En 1935, André quitte ses frères pour aller travailler avec les frères Bastien, spécialistes d’artisanat autochtone à Wendake. En 1936, il revient à Saint-Jean-Port-Joli avec sa nouvelle épouse, Cécile Lainé, et s’installe à l’extrémité ouest du village. Le couple aura 11 enfants.

André Bourgault consacre sa carrière à l’art paysan. Dans son atelier, il accueille des apprentis, jeunes hommes et jeunes femmes. En 1945, son atelier-école, qui compte une vingtaine d’élèves, est détruit par le feu. André construit son nouvel atelier près de celui de ses frères en 1946.

Vers la fin de sa vie, André est malade et laisse le contrôle de sa production à un entrepreneur local du nom de Maurice Leclerc. Celui-ci renomme l’atelier Centre d’artisanat enr. Au décès d’André Bourgault en 1958, Maurice Leclerc fonde, avec son épouse Marguerite Robichaud, une ancienne élève d’André, le Musée des Anciens Canadiens et y expose ses pièces non vendues.

5) Jean-Julien Bourgault (1910-1996)

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-16). Photo : Lida Moser.

Né le 24 juin 1910, Jean-Julien Bourgault est le cadet des trois frères. Il étudie chez les Frères de la Charité à Montréal, puis se fait lui aussi marin pour un temps. À Québec, il étudie l’anglais, l’ébénisterie et travaille comme charpentier-menuisier. En 1931, il rejoint son frère Médard dans son atelier. Il y pratique l’art paysan, montrant un grand respect pour le folklore et la tradition, particulièrement pour les valeurs rurales et religieuses du Québec. Le 6 octobre 1934, il épouse Marie-Antoinette Caron. Un moment marquant de sa carrière fut une exposition conjointe avec le peintre Jean Paul Riopelle, à Montmagny, en 1991.

Médard et Jean-Julien partagent le même atelier jusqu’à ce que Jean-Julien fonde son atelier de mobilier religieux en 1949. Comme Médard, il contribue au renouveau de l’art religieux au Canada. Il participe à de multiples constructions et restaurations de sanctuaires, de chapelles, d’églises et de cathédrales au Québec et ailleurs au Canada. On peut observer ses œuvres à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’église Saint-Charles-Garnier à Sillery et à l’église de Saint-Jean-Port-Joli.

6) Un premier atelier-école

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P18-37). Photo : Lida Moser.

En 1940, alors que les activités des frères Bourgault sont en plein essor, Jean-Marie Gauvreau fonde l’atelier-école de Saint-Jean-Port-Joli. Seize élèves s’y inscrivent et, à leur sortie, 12 d’entre eux deviennent artisans au village. À ses débuts, l’école se trouve dans l’atelier de Médard. Elle est transférée une première fois en 1944 dans l’atelier de son frère André, puis une fois de plus dans l’atelier de Jean-Julien. Ce dernier en est le directeur pendant plusieurs années. À ses débuts, l’école ne suit pas un programme défini, mais est plutôt basée sur la pratique et l’observation des maîtres. Tous y sont les bienvenus, garçons et filles. À partir de 1967, l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli passe sous la tutelle de la Commission scolaire régionale Pascal-Taché et est dirigée par Pierre Bourgault, fils de Jean-Julien Bourgault.

7) Eugène Leclerc (1885-1968)

Archives nationales à Québec. (P728, S1, D1, P20-92). Photo : Lida Moser.

Eugène Leclerc est né en 1885 à Saint-Jean-Port-Joli. Il est d’abord marin entre 1903 et 1911, puis gardien de phare au Pilier de Pierre jusqu’en 1922. Pour passer le temps, il construit déjà des maquettes de bateaux. En 1926, il se casse une jambe alors qu’il travaille à la construction d’un quai à l’anse au Foulon à Québec et se retrouve sans emploi.

En 1927, alors qu’il est toujours en convalescence, il nettoie et repeint ses œuvres et les met à sécher sur la clôture au bord de la route. Des touristes qui passent par là s’arrêtent et achètent les bateaux miniatures. Les étés suivants, il répète l’expérience. Puis, il finit par déplacer le magasin à l’intérieur de sa maison. Toute la famille participe à l’entreprise. Sa femme, Marie-Louise, confectionne les voiles et le gréement, et les 11 enfants sont mis à contribution pour fabriquer les nombreuses pièces d’équipement.

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P20-83). Photo : Lida Moser.

Au fil des années, plusieurs personnalités connues se procurent une maquette Leclerc. Parmi elles, Maurice Duplessis, Jean Lesage et le président américain Franklin D. Roosevelt, qui vient chercher un bateau chaque année.

En 1968, Eugène Leclerc cède l’entreprise à son fils Honoré. Il meurt la même année. En 1987, le fils d’Honoré, Luc, reprend à son tour l’entreprise. Encore aujourd’hui, il est possible de se procurer une œuvre Leclerc à l’atelier-boutique.

8) Servule Morneau (1865-1958)

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P17-21). Photo : Lida Moser.

Né en décembre 1865 à Saint-Jean-Port-Joli, Servule Morneau est un sculpteur-ébéniste qui a construit lui-même sa maison en 1888. On ne sait que très peu de choses sur lui. Le fonds Lida Moser contient plusieurs photographies de meubles réalisés par l’artisan. Lors de son passage à Saint-Jean-Port-Joli en 1950, Luc Lacourcière a discuté longuement avec lui. Il avait alors 84 ans. Il est décédé en 1958 à l’âge de 92 ans.

9) Adalbert Thibault (1918-1985)

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P20-36). Photo : Lida Moser.

Adalbert Thibault était un sculpteur sur bois actif entre les années 1950 et 1970. À ses débuts, il représentait dans ses sculptures de bois peintes des personnages en habits «traditionnels» québécois. À partir des années 1960, il est connu pour ses sculptures d’oiseaux et de bateaux.

10) L’intérieur de l’église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-Port-Joli

Archives nationales à Québec (P728, S1, D1, P17-51). Photo : Lida Moser.

La construction de l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-Port-Joli débute en 1779. D’une architecture remarquable, elle abrite de nombreuses sculptures. L’un des sujets de prédilection de Lida Moser était la sculpture sur bois religieuse, présente dans les églises et les couvents. Elle en parle avec émerveillement: «Je crois qu’elles sont parmi les plus tendres, classiques, humanistes et belles expressions d’art de notre hémisphère.» Par conséquent, il est naturel que la photographe se soit arrêtée au village de Saint-Jean-Port-Joli, où elle a porté une attention particulière aux artisans locaux.

Archives nationales à Québec. (P728, S1, D1, P17-53). Photo : Lida Moser.

En 1982, Lida Moser publie un livre comprenant une partie des photographies qu’elle a prises du Québec durant l’été 1950. Au fil des années, plusieurs expositions ont mis en valeur les nombreuses photographies de sa collection. En 2015, le Musée national des beaux-arts du Québec publie un livre sur son voyage, 1950, Le Québec de la photojournaliste américaine Lida Moser.

Un texte de Camille G. Jobin, étudiante en histoire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

