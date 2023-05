LeBron James rêve de jouer avec son fils dans la NBA

Le fils de LeBron James, Bronny, a annoncé son engagement envers l’Université de la Caroline du Sud (USC), samedi soir. De quoi rendre fier le paternel, qui s’accroche encore au rêve d’évoluer avec lui dans la NBA.

La vedette des Lakers de Los Angeles a exprimé sa joie de voir son fils rejoindre les Trojans, quelques minutes après avoir brillé dans une victoire de 127 à 97 des siens face aux Warriors de Golden State.

«C’est un des plus beaux jours de ma vie. Je suis tellement fier de lui. C’est encore plus spécial pour moi parce que c’est la première fois qu’un membre de ma famille va à l'université, a lancé l’athlète de 38 ans.

«C’est un fait d’armes incroyable. Son père et sa mère ne sont pas allés à l’université. C’est génial. L’USC met la main sur un bon garçon. Il est là pour jouer au basketball, mais tout le monde sera surpris de ses qualités humaines.»

Ce n’est pas par népotisme que Bronny s’est taillé une place dans une des plus prestigieuses équipes collégiales américaines. Il figure au 19e rang des 100 meilleurs espoirs du réseau ESPN et est considéré comme un des plus prometteurs meneurs au pays.

Il fait d’ailleurs partie des 10 espoirs les plus attrayants qui pourraient être disponibles au repêchage de 2024 de la NBA, toujours selon ESPN.

«King James» aurait donc 40 ans lors de la première campagne professionnelle de son fils, si tout se passe comme prévu.

«J’étais sérieux à ce sujet, et je le suis encore, a lancé LeBron quant à la possibilité de partager le parquet avec sa progéniture. Évidemment, je dois faire tout mon possible pour garder mon corps et mon esprit en bonne forme. Mais ultimement, j’ai prouvé ce que j’avais à prouver dans cette ligue et mon fils tracera son propre parcours.»

Les Lakers mènent 2 à 1 leur série face aux Warriors. Le prochain duel est prévu lundi, au Crypto.com Arena.