Les opposants lancent un message à Bruno Marchand et à la CAQ: «Tous unis contre le tramway»

Ils étaient plus de 850 personnes rassemblées près de l’hôtel de ville de Québec, cet après-midi, pour participer à une marche citoyenne et demander à Bruno Marchand et à François Legault de mettre un terme à l’actuel projet de tramway.

«Ils vont couper des centaines d’arbres, ils vont raser des boisés, il n’y a rien d’environnemental là-dedans», a lancé la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, qui mise sur le pouvoir citoyen pour faire comprendre qu’il s’agit d’un «mauvais projet».

«C’est quoi l’entêtement du maire Marchand et de la CAQ à continuer le projet de tramway? Il y a vraiment anguille sous roche», a ajouté celle qui n’aura jamais été aussi applaudie par des militants de la droite économique.

Photo Marcel Tremblay / Agence QMI

«Campagne de propagande»

Elle ne s’est d’ailleurs pas gênée pour multiplier les attaques envers le maire de Québec et le gouvernement Legault. «Malgré leur campagne de propagande à coups de millions de dollars à partir de nos taxes [...], les citoyens de Québec ne sont pas dupes.»

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, s’est également fait le porte-parole des citoyens contre le tramway. Selon lui, le gouvernement de la CAQ agit contre la volonté du peuple.

«Vous savez comme moi qu’il y a juste 37% des gens qui appuient le tramway à Québec, pis quand on va apprendre qu’il coûte plus que 5 milliards, il va rester 18% des gens qui vont encore appuyer le tramway et pourtant les quatre partis à l’Assemblée nationale, 100% des élus, sont tous pour le tramway, c’est ça la distorsion démocratique. [...] On va se faire enfoncer dans la gorge le plus gros investissement de l’histoire de la Ville de Québec», a-t-il exprimé.

Photo Marcel Tremblay / Agence QMI

Marchand encore ciblé

La place était «réchauffée» pour entendre le discours enflammé de l’organisateur du rassemblement, Stéphane Lachance, qui estime que les gens de Québec se sont «fait berner» par le maire Bruno Marchand.

Le porte-parole du mouvement Tramway non merci faisait ainsi référence aux 10 améliorations promises par Bruno Marchand sans quoi il abandonnerait le projet.

«C’est sûr que les gens qui ont entendu ça [se sont dit]: "On va voter pour lui"», a-t-il analysé.

La porte-parole de Québec mérite mieux, Doris Chabot, et l’ancienne cheffe de Démocratie Québec, Anne Guérette, ont rappelé que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ne recommandait pas le projet dans sa forme actuelle.

«Est-ce que c’est normal que des groupes écologistes soient grassement subventionnés pour faire la promotion d’un projet destructeur, des écologistes qui approuvent la coupe des arbres?» s’est demandé Mme Chabot.

La marche citoyenne qui a suivi les envolées oratoires s’est déroulée dans le calme.