Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent et il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art!

Zéro

Photo tirée du site web lediamant.ca

Le Diamant

Du 11 au 13 mai, 19 h 30 ou 15 h

L’acteur Mani Soleymanlou, créateur de la compagnie Orange Noyée, replonge dans l’histoire de son père, puis interroge ce qu’il parvient à transmettre à son fils pour tenter de remonter à l’origine de lui-même et de son travail de création. Sommes-nous ce qu’on nous a transmis ou ce que nous léguerons à notre tour ?

► De 40 $ à 51 $, lediamant.ca

Haendel, chœurs et feux d’artifice royaux

Photo tirée du site internet palaismontcalm.ca

Palais Montcalm

10 et 11 mai, 19 h 30

Bernard Labadie vous fait cadeau de la plus royale des musiques de Haendel. Ce concert mettra de l’avant La Chapelle de Québec et transportera les spectateurs à la cour britannique, alors que les feux d’artifice explosent et qu’un nouveau roi est couronné.

► Entre 20 $ et 104 $, palaismontcalm.ca

Souviens-toi Joe

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

13 mai, 20 h 30

De L’été indien aux Champs-Élysées, Benoit Labonté et cinq musiciens-choristes offrent un hommage à Joe Dassin, en rappelant les sons, les arrangements et le grain de voix particulier du chanteur à travers ses grands succès qui ont marqué bien des générations.

► 52,45 $, 56,45 $, theatrecapitole.com

Megadeth - Crush The World

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Centre Vidéotron

10 mai, 19 h

Le groupe de thrash métal américain Megadeth entreprend sa tournée canadienne 2023 Crush The World et accueille pour l’occasion l’indétrônable groupe metalcore britannique Bullet for My Valentine ainsi que les populaires membres du groupe de métal progressif Oni.

► À partir de 63 $, gestev.com

Martin Perizzolo – En rodage

Photo tirée du site comedihaclub.com

ComediHa! Club

13 mai, 21 h

Dans la première salle de la Capitale-Nationale à être entièrement dédiée à l’humour, assistez au spectacle de Martin Perizzolo en rodage, en profitant de la proximité qu’offre cette salle de 150 places.

► 30 $, comedihaclub.com

Rashomon

Restaurant La cuisine

Du dimanche au mercredi, jusqu’au 17 mai, à 18 h

La Trâlée, La Cuisine et Premier Acte présentent à nouveau Rashomon, une des plus grandes tragédies du vingtième siècle de la culture nipponne, qui a été présentée à guichets fermés en avril 2019 et qui a remporté le Prix du meilleur spectacle de l’Association québécoise des critiques de théâtre.

► À partir de 29 $, premieracte.ca

Marie-Élaine Thibert - Notre histoire

La Chapelle Spectacles

13 mai, 20 h

Le 8e opus de Marie-Élaine Thibert intitulé Notre histoire se transporte sur scène, côtoyant également des coups de cœur de ses albums et spectacles précédents. Un rendez-vous musical à la fois dansant, pertinent, sophistiqué et efficace, au service d’une voix qui porte.

► 49 $, lachapellespectacles.com

Pierre-Luc Pomerleau - Moqueur polyglotte

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

9 mai, 20 h

Il s’agira de la première médiatique du spectacle de l’humoriste Pierre-Luc Pomerleau, qui prend plaisir à rire de lui sur scène, en mettant de l’avant ses histoires personnelles, racontées avec une efficacité remarquable, une gestuelle démonstrative et une rythmique étonnante.

► Entre 28 $ et 42 $, sallealbertrousseau.com