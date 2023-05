Longueuil: le viol et le meurtre brutal de Sharron Prior sur le point d’être élucidés

Le 29 mars 1975, Sharron Prior, une adolescente de 16 ans, a été brutalement violée et assassinée à Longueuil. Près d’un demi-siècle plus tard, le mystère de son meurtre est sur le point d’être élucidé.

Un long reportage publié vendredi par l’émission Eyewitness News d'ABC dévoile en long et en large les éléments qui ont permis à la police de Longueuil, après plus de 48 ans, de trouver le probable meurtrier.

Le jour fatidique, Sharron avait quitté sa demeure dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, à Montréal, pour aller rejoindre des amis au restaurant. Elle ne s’est jamais rendue.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Trois jours plus tard, son corps violenté avait été découvert dans un champ de Longueuil. La police avait alors conclu que l’adolescente avait été violée, puis battue à mort.

Après des décennies et une centaine de suspects passés au crible, des avancées dans l’analyse de l’ADN retrouvé sur un chandail et du ruban utilisé pour entraver la victime ont finalement permis, l’an dernier, de conclure que le suspect serait Franklin Maywood Romine, un homme de la Virginie-Occidentale.

Le suspect possède un dossier criminel long comme le bras, à la fois à Montréal et dans son État de naissance, notamment pour avoir battu et violé une femme à Parkersburg. Il est finalement décédé à 36 ans dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal. Sa mort, non détaillée, avait été qualifiée de «violente».

Convaincu de tenir le responsable du meurtre, le sergent Éric Racicot, du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a réclamé devant un tribunal américain l’autorisation que soit exhumée la dépouille de Romine, enterrée en Virginie-Occidentale.

Outre plusieurs éléments de preuve accablants, comme des traces de pneus et de soulier et une description concordante du suspect, le sergent Racicot a expliqué que deux frères de Romine ont fourni un échantillon d’ADN. Ceux-ci s’avèrent très similaires à l’ADN du suspect recherché.

«Nous pouvons spéculer toute la journée, mais nous ne connaîtrons pas la vérité avant d’ouvrir la tombe et de voir la dépouille», a affirmé Éric Racicot dans son plaidoyer devant le tribunal, le 6 avril dernier, selon le compte rendu de Eyewitness News.

Les frères de Romine, bien qu’ouverts à l’idée de reconnaître la culpabilité de leur frère, se sont opposés à son exhumation. Le juge Phillip Stowers a cependant donné raison à la police et a autorisé l’exhumation, qui a été conduite le 2 mai. Des restes du corps ont ensuite été ramenés par la police au Canada, pour fins d’analyse, et les résultats pourraient être connus dans les prochains jours.

«Nous voulons que la famille sache que nous n’avons jamais abandonné cette enquête. Nous sommes maintenant vraiment près de découvrir la vérité pour eux», a commenté le sergent du SPAL Francis Charrette lors de l’exhumation, selon des propos relayés par la chaîne WCHS.