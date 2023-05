Nanette, le chien à la grande joie de vivre de Bob le Chef

Nanette, berger anglais âgée d’un an et demi et pesant 70 livres, est la recette parfaite du chien pour Bob le Chef.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien?

Pour un homme marié et sérieux, la suite logique des choses, après les noces, c’est d’avoir un chien ! (Rires) Sans farce, on voulait tous les deux un chien. J’ai toujours voulu avoir un chien, mais avec mes horaires et ma vie de chef, ç’aurait été inhumain. Lors de l’adoption on vivait à la campagne et on travaillait plus souvent de la maison. C’était le bon moment. Aujourd’hui, on est en ville. Je la fais marcher 3 fois par jour, environ 2 heures par jour. Je l’amène sur le plateau de tournage de 3,2,1 BBQ avec moi. Elle fait partie de la famille et on ne s’en passerait plus!

Pourquoi avoir choisi le nom de Nanette?

J’ai une affection particulière pour Nanette Workman et une de ses chansons jouait dans l’auto quand on est allée chercher Nanette. Ça lui va bien.

Êtes-vous plus «chat» ou «chien»?

J’ai toujours voulu un chien même si je suis un gars de chats. Le chien, c’est l’ultime compagnon et une excellente raison pour aller marcher dehors ! Il n’y a rien de plus fidèle qu’un chien.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Nanette?

Mes amis qui trippent chien nous disent tous à quel point on est chanceux d’avoir Nanette. C’est un bon chien, tout le temps heureux. Elle est bonne avec les enfants et est tellement gentille. On dirait qu’elle adapte son tempérament au nôtre: si tu es heureux, elle est heureuse. Si tu es malade et alité, elle reste calme et ne demande rien. Elle s’entend bien avec tous les animaux. Une fois, elle a même voulu jouer avec un écureuil plutôt que de le chasser!

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Elle n’aime pas se faire brosser mais elle adore se faire tondre. On dirait que c’est thérapeutique pour elle. Pendant son toilettage, elle reste assise, les yeux fermés, et relaxe.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Une fois, elle a renversé un verre de vin blanc et l’a tout bu ! Au moins, c’était un bon cépage ! On ne l’aurait pas laissée conduire mais elle n’a pas eu d’effets secondaires... (Rires)

Quelles sont ses activités préférées?

Elle aime énormément se baigner. Elle adore l’eau et peut y rester dedans des heures. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est de jouer à la balle avec moi le soir au parc.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir ce chien?

Oubliez le jogging avec Nanette: en bon chien de troupeau, elle nous empêche d’avancer et d’aller trop loin. Elle nous ramène à l’ordre vers elle et tente de nous ralentir. Moi qui rêvais de faire du jogging avec mon chien. Impossible avec Nanette.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez?

On a trouvé une famille qui garde des chiens, un à la fois. Ils ont des enfants et une grosse cour, un chihuahua et un lapin. Nanette est toujours très contente d’y aller et est amie avec le lapin.

En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous?

C’est sa joie de vivre. Sa joie de vivre est contagieuse. On voit que c’est un chien heureux.

Tel maître, tel animal

Je vois le verre à moitié plein et j’ai une joie de vivre et le bonheur est assez facile pour moi. Je ne m’apitoie pas sur mon sort. On se ressemble là-dessus.

À propos de Bob le Chef

◆ Ce printemps, il coanime l’émission 3,2,1 BBQ avec Hugo Girard sur Zeste et Arrive en campagne sur les ondes de TVA; On peut aussi le voir dans une nouvelle saison de Pas de panique, on cuisine! sur Ami-télé et régulièrement au 5 Chefs dans ma cuisine.

◆ boblechef.com