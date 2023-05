Russie: le sort de Poutine risque de se décider cet été

Bon, Poutine peut respirer... pour l’instant. Le chef mercenaire Evgueni Prigojine a annoncé ce matin qu’il ne retirerait pas ses troupes qui tentent sans succès de conquérir la ville de Bakhmout, en Ukraine. Le Kremlin lui a promis les munitions qu’il réclamait, sans quoi, il menaçait de leur donner l’ordre de décrocher.

Quelque 20 000 de ses hommes, essentiellement recrutés dans les prisons russes, ont été tués dans cette bataille qui dure depuis des mois.

Dans une vidéo particulièrement violente, insultante et répugnante, il accusait le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major, Valéri Guerassimov, d’être responsables des pertes du groupe Wagner. Il lançait ses vociférations et ses imprécations alors qu’il se déplaçait au milieu d’un amoncèlement de cadavres ensanglantés de ses combattants: «Choïgou! Guerassimov! Où sont mes putains d’obus?!»

C’est quand même extraordinaire qu’un groupe de mercenaires soit le fer de lance de l’armée de Poutine en Ukraine. Le Pentagone estime ses pertes à quelque 200 000 tués et blessés depuis le début du conflit, l’année dernière. Elle est exsangue, c’est le cas de le dire.

Que ni Poutine ni ses chefs militaires ne se soient encore débarrassés de Prigojine en dit long sur l’état de délabrement de ce qui fut déjà l’une des armées les plus puissantes de la planète.

Poutine est dans ses petits souliers

Cette semaine, lors du «défilé de la victoire» de la place Rouge célébrant la victoire soviétique contre les nazis en 1945, comment va-t-il justifier son «opération spéciale» en Ukraine? Comme va-t-il expliquer l’échec lamentable de son armée?

Et il fait face à une opposition intérieure de plus en plus menaçante. La semaine dernière, deux drones ont été abattus alors qu’ils se trouvaient déjà au-dessus du Kremlin. Bien sûr, le porte-parole de Poutine a accusé les Ukrainiens, les Américains et les Anglais d’avoir essayé de l’assassiner, alors qu’il s’agissait tout probablement d’opposants russes.

D’ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a reconnu que des activités terroristes, entre autres des déraillements de chemins de fer, prenaient une ampleur sans précédent, les attribuant, bien sûr, aux Ukrainiens.

L'écrivain Zakhar Prilépine, un fanatique partisan de Poutine et de son attaque contre l’Ukraine, a été grièvement blessé hier dans l'explosion de sa Audi Q7 qui a tué son chauffeur. Deux autres influenceurs pro-Poutine ont été assassinés ces derniers mois, Daria Douguina, la fille d’un idéologue ultranationaliste, est morte dans l'explosion de la voiture qu'elle conduisait, et Vladlen Tatarskii a été tué dans un café de Saint-Pétersbourg.

Ça va se jouer cet été

Le sort de Poutine risque de se décider d’ici la fin de l’été. Ça va dépendre de la capacité de l’armée russe à repousser la grande offensive que le président ukrainien Zelensky s’apprête à déclencher pour la chasser de son territoire. Une débandade militaire catastrophique pourrait entraîner des troubles importants en Russie, menaçant le régime.

Poutine, en dernier recours, envisagerait-il l’usage d’armes nucléaires tactiques, comme il a déjà menacé de le faire? Mais, pris de vertige, il pourrait lui aussi tomber d’une fenêtre.