Un nombre record de coureurs participent au Demi-marathon de Lévis

Le Demi-marathon de Lévis a été un franc succès, dimanche, tandis qu’il a attiré plus de 5300 athlètes passionnés par la course à pied.

Les organisateurs de la 19e édition de cet événement tenu sur la rive-sud de la Vieille Capitale ont constaté une hausse d’inscriptions de 7% par rapport à celle de l’an dernier.

Empruntant le Parcours des Anses de la Ville de Lévis, les participants avaient le choix de s’élancer sur 2 km, 5 km, 10 km ou 21,1 km.

FOURNIE PAR MATHIEU BÉLANGER/GESTEV COMMUNICATIONS

«Nous sommes plus qu’heureux d’observer une hausse de plus de 1 100 inscriptions cette année, en comparatif à l’an dernier, a mentionné Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev, firme qui s’est occupée de l’organisation de la course.

«L’industrie de la course a à nouveau le vent dans les voiles et ça nous fait chaud au cœur de constater l’enthousiasme contagieux des coureurs.»

Parmi les faits d’armes de la journée, Juliane Thériault a établi un nouveau record pour la course de 5 km, franchissant la ligne d’arrivée après 18 min 10 s.

FOURNIE PAR MATHIEU BÉLANGER/GESTEV COMMUNICATIONS

Alice Côté-Allard et Sara-Pier Paquet sont respectivement montées sur la plus haute marche du podium dans l’épreuve du 10 km et du 21,1 km.

Du côté des hommes, Marc-Antoine Senneville a défendu sa couronne avec succès. Il a remis un chrono de 1 heure 8 minutes et 10 secondes pour triompher lors de l’épreuve de 21,1 km. Keven Bedard (10 km) et Mathis Cormier (5 km) ont aussi remporté une médaille d’or.

Par ailleurs, un exploit assez cocasse a aussi été réalisé. Simon-Pierre Leblanc est devenu le premier participant à avoir complété le demi-marathon à reculons.