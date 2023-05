100 millions en 2100: «Les immigrants vont tuer le Québec»

Quand François Legault nous dit que ce serait «suicidaire» d’admettre plus d’immigrants au Québec, ce qu’il nous dit, c’est que les immigrants vont tuer le Québec.

Or, ce qui tue le Québec, c’est d’opposer les Québécois les uns aux autres, les diviser en «eux autres» pis «nous autres».

Le grand remplacement

On voudrait nous faire croire que l’immigration est un piège à renard à ours tendu par le fédéral, mais on peine à proposer des solutions au problème de la perte de vitesse du Québec francophone.

Les indépendantistes vous suggèrent de faire «le pays», de contrôler nos frontières, notre immigration et notre langue, mais ils ne vous disent pas que même en vivant dans une bulle, le Québec continuera de péricliter, faute de faire des bébés.

La société québécoise est l’une des plus généreuses au monde en matière de contrat social. Vous nous donnez vos meilleures années de vie professionnelle, on vous donne la Ferrari des services publics.

Le problème, c’est que ce contrat a été signé il y a plus de 50 ans, quand l’Église était reine et qu’elle s’assurait que les bonnes femmes enfantent de 10 à 15 fois dans une vie tout en restant à la maison pour être, à elles seules, les CPE, les écoles, la DPJ et les CHSLD.

Nos services sociaux de luxe n’ont jamais été imaginés pour la fameuse pyramide inversée des âges et l’émancipation des femmes.

Solde des courses? On manque de monde pour financer nos acquis, on manque de travailleurs pour remplacer nos femmes au foyer et on perd notre langue pour gagner des payeurs de taxes.

Est-ce que ça veut dire qu’on doit accepter notre lente extinction sans rien faire?

Surtout pas.

Mais tôt ou tard, on devra réaliser qu’on ne peut pas avoir la vache, le beurre et l’argent du beurre.