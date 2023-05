11 destinations possibles pour Connor Bedard

Gary Bettman et Bill Daly feront les deux tirages pour la loterie du repêchage de la LNH. Dans les studios de la LNH à Secaucus, au New Jersey, lundi à 20 h, le commissaire adjoint du circuit retournera le carton de l’équipe gagnante pour la loterie qu’on surnomme depuis longtemps celle de Connor Bedard.

• À lire aussi: Repêchage de la LNH: pour tout savoir sur la loterie Connor Bedard

• À lire aussi: Repêchage de la LNH: le gros lot Bedard et neuf autres joyaux sous la loupe des recruteurs

L’ordre du repêchage pour les 16 premiers choix sera alors dévoilé. Si Bedard connaîtra son sort le 8 mai, il patientera jusqu’au 28 juin lors du repêchage à Nashville pour officiellement amorcer son aventure dans la LNH.

Le Journal vous présente les 11 destinations possibles pour le phénomène des Pats de Regina.

Écoutez les prévisions du repêchage de la LNH avec Anthony Martineau, journaliste à TVA Sport à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

1. Ducks d’Anaheim

25,5 %

Avec les Ducks, Bedard aboutirait au pays de Walt Disney en Californie. De l’autre côté du boulevard Katella, où on retrouve le Honda Center, les Angels de Los Angeles ont le joyau du baseball majeur avec le voltigeur et lanceur, Shohei Ohtani. Mike Trout endosse aussi l’uniforme des Angels.

Même si Anaheim est une ville située à une trentaine de minutes de Los Angeles, quand il n’y a pas de trafic, il s’agit d’un marché assez anonyme. Les Ducks ont terminé la saison au 29e rang de la LNH pour la moyenne des foules à 14 953 spectateurs. Sur le plan hockey, Bedard retrouverait l’un des attaquants les plus dynamiques et spectaculaires du circuit en Trevor Zegras.

2. Blue Jackets de Columbus

13,5 %

Il y a Johnny Gaudreau, Patrik Laine et le canon des Blue Jackets. Ville de l’Ohio, Columbus n’a rien d’un gros marché ou d’une destination touristique. Mais contrairement à la croyance populaire, il s’agit d’une assez bonne ville de hockey aux États-Unis. Quand les Jackets ont atteint les séries, il y régnait une ambiance festive au Nationwide Arena.

À Columbus, le sport universitaire est roi et maître avec la présence des Buckeyes d’Ohio State.

3. Blackhawks de Chicago

11,5 %

Des trois équipes ayant plus de 10 % de chances de gagner la loterie, les Blackhawks représentent de loin le plus gros marché. Gary Bettman serait un homme heureux si la boule des Hawks devait sortir.

Bedard débarquerait comme un sauveur, mais il serait bien seul à Chicago. Les Hawks vivront une longue reconstruction avec les départs des deux visages forts de cette concession en Patrick Kane et Jonathan Toews. Luke Richardson, l’ancien adjoint avec le Canadien, aurait les qualités pour bien guider le jeune prodige à ses débuts dans la LNH dans son rôle d’entraîneur-chef.

4. Sharks de San Jose

9,5 %

Dans la LNH depuis 1991-1992, les Sharks n’ont jamais parlé au premier rang à un repêchage. Ils seraient bien heureux de briser la glace avec Bedard. Des trois équipes californiennes, les Sharks n’ont pas la visibilité des Kings, mais ils ont les partisans les plus passionnés. Et de loin.

William Eklund et Thomas Bordeleau sont deux des plus beaux espoirs des Sharks, mais cette franchise aurait cruellement besoin d’un gros nom pour se replacer sur les rails.

5. Canadien de Montréal

8,5 %

Il y aurait probablement une parade sur la rue Sainte-Catherine lundi soir si le CH remporte la loterie. Mercredi au CEPSUM de l’Université de Montréal, Geoff Molson avait une attitude pragmatique.

«Nos chances de gagner sont de 8,5 %, alors il faut s’attendre à ne pas gagner, avait rappelé le propriétaire du Tricolore. Si on gagne, on serait très chanceux. Tout le monde dans la province serait content.»

Le Canadien a gagné la loterie l’an dernier en ayant le plus fort pourcentage des chances en raison de son 32e rang au classement général. Juraj Slafkosvky est devenu le premier de classe de l’encan de 2022. Le Slovaque n’a toutefois rien d’un talent générationnel comme Bedard.

À l’instar d’Auston Matthews avec les Maple Leafs à Toronto lors de la séance de sélection de 2016, Bedard se ferait réclamer par une équipe où le hockey est une religion.

6. Coyotes de l’Arizona

7,5 %

Un rêve pour la survie du hockey en Arizona, mais un cauchemar pour les partisans à l’extérieur de cet État où les cactus poussent plus que les patinoires. Les Coyotes jouent au Mullett Arena sur le campus de l’Université Arizona State à Tempe. Il s’agit du plus petit amphithéâtre de la LNH avec une capacité de 5000 places. On l’a écrit souvent, mais il y a donc une équipe de la LNH dans un édifice souvent plus petit qu’un de la LHJMQ, la OHL ou la WHL. À titre de comparaison, les Pats de Regina, l’équipe de Bedard, peuvent accueillir 6000 personnes en Saskatchewan.

Sur papier, les Coyotes ont signé un bail de trois saisons avec le Mullett Arena. Ils ont comme projet de construire un nouvel aréna à Tempe. Il y a encore beaucoup de grenouillage dans ce dossier avec la tenue d’un référendum le 16 mai pour obtenir l’aval dans ce projet de 2,3 milliards $ US qui comprend un nouvel amphithéâtre.

7. Flyers de Philadelphie

6,5 %

Daniel Brière, le nouveau directeur général des Flyers, a affiché ses couleurs en parlant d’une reconstruction pour l’organisation. Dans un marché où les partisans n’ont pas une grande patience, l’arrivée de Bedard constituerait un cadeau du ciel. Pour ses premiers pas dans la LNH, Bedard se retrouverait sous les ordres de John Tortorella. Au dernier repêchage, les Flyers ont misé sur l’ailier américain Cutter Gauthier. Il a connu une très bonne saison à Boston College avec 37 points en 32 matchs. Il n’a pas encore de contrat avec les Flyers.

8. Capitals de Washington

6,0 %

Alexander Ovechkin deviendra un jour le roi des marqueurs dans la LNH. Avec 822 buts, Ovechkin est à 72 du record de Wayne Gretzky (894). S’il poursuit avec une cadence de 40 filets par saison, le capitaine des Capitals devrait atteindre cette marque lors de la campagne 2024-2025.

Le scénario rêvé serait de le voir marquer ses 894e et 895e buts sur des passes de Bedard. Gagnant de la coupe Stanley en 2018, les Capitals ont manqué les séries cette saison pour une première fois depuis 2014.

9. Red Wings de Detroit

5,0 %

Les Wings ont une riche histoire. Gordie Howe, Steve Yzerman, Nicklas Lidstrom, Pavel Datsyuk et Henrik Zetterberg ont tous porté cet uniforme. Mais ils sont maintenant au cœur d’une longue reconstruction, n’ayant pas participé aux séries lors des sept dernières saisons.

Bedard aurait la chance de jouer dans l’un des plus beaux amphithéâtres de la LNH au Little Caesars Arena, qui a vu le jour lors de la campagne 2017-2028. Avec une équipe gagnante, les Red Wings sont l’un des très bons marchés de hockey aux États-Unis. C’est quand même «Hockeytown».

10. Blues de St. Louis

3,5 %

Wayne Gretzky l’avait dit lors de la conquête des Blues en 2019. À ses yeux, St. Louis est l’une des plus belles villes du monde. Le numéro 99 avait un brin exagéré. Les Blues n’ont pas une vilaine équipe de hockey. Ils ont échangé Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko, mais ils ont encore de bons jeunes attaquants avec Robert Thomas et Jordan Kyrou.

Au Missouri, Bedard n’aurait pas le sentiment de partir à zéro. Il y a encore du talent dans ce vestiaire. Doug Armstrong, l’architecte de cette formation, a toutefois juste 3,5 % de chances de tirer la carte chanceuse.

11. Canucks de Vancouver

3,0 %

Les Canucks sont l’équipe avec le plus faible pourcentage de parler au premier rang. Ils sont aussi le club d’enfance de Bedard. Originaire de North Vancouver, il porterait les couleurs de la formation de sa province, la Colombie-Britannique. Bedard formerait un duo très dangereux pour plusieurs saisons avec le centre Elias Pettersson. Le cinquième choix au total au repêchage de 2017 vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 102 points. À la ligne bleue, Quinn Hughes est l’un des bons défenseurs offensifs du circuit. Rick Tocchet, qui a remplacé Bruce Boudreau lors d’une tumultueuse campagne cet hiver à Vancouver, disposerait de plusieurs munitions pour relancer les Canucks.

◆ (% de chances d’obtenir le premier choix)

◆ Toutes les formations exclues des séries participent à la loterie. Cependant, une équipe ne peut grimper de plus de 10 rangs. Par conséquent, seuls les clubs qui ont fini parmi les 11 dernières places peuvent espérer gagner la loterie pour Connor Bedard.