À qui les parents doivent-ils laisser leur héritage?

C’est faux ce qui est écrit ce matin dans votre Courrier, à savoir que les parents peuvent donner leur argent à qui ils veulent lors de leur décès. Moi aussi je me disais autrefois que cet argent-là on l’a gagné et on peut en faire ce qu’on veut. Mais il y a un mais, que m’a fait comprendre notre notaire. Quand on vit au sein d’une même famille pendant plusieurs années, on vit selon la richesse dont disposent les parents.

Ce qui veut dire dans plusieurs cas, des restrictions et des privations en fonction des étapes traversées par le portefeuille familial. Comme avec le temps les parents n’en continuent pas moins d’accumuler un capital familial insoupçonné, cet argent doit revenir de droit à tous ceux et celles qui ont traversé les périodes de vache maigre, et non aux petits-enfants, aussi adorés soient-ils, comme votre correspondant de ce matin le laisse entendre.

J’ai voulu faire pareil et mon notaire me l’a déconseillé. Il m’a fait comprendre l’importance du principe de rétribution équitable parmi ceux et celles qui ont contribué à ce que se bâtisse le pécule des parents. Ne pensez-vous pas au plus profond de vous-même que ce n’est que justice de procéder ainsi ? On dit toujours qu’il n’y a pas de justice sur terre, alors arrêtons de propager ça en faisant croire que l’héritage familial peut aller à d’autres que nos propres enfants.

Fortuna

Désolée de persister à vous contredire, mais rien dans la loi ne vient corroborer ce que vous affirmez. Votre notaire vous a donné son opinion personnelle sur sa façon de voir les choses, mais sa suggestion n’a pas force de loi. Quiconque veut laisser ses biens à ses petits-enfants peut le faire, comme il peut les laisser à qui il veut, sauf en ce qui concerne le patrimoine familial qui va au dernier époux survivant.