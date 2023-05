Déboires du NM Svanoy: après le traversier et l’hélicoptère, les résidents de L’Isle-aux-Coudres rentrent chez eux en remorqueur

Un autre épisode a forcé l’arrêt du traversier NM Svanoy dimanche à L’Isle-aux-Coudres. Cette fois-ci, les résidents qui étaient coincés du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive ont dû traverser en remorqueur, une situation qui indigne au plus haut point les insulaires.

• À lire aussi: Les résidents de L’Isle-aux-Coudres sont à bout de patience envers les services rendus par la Société des traversiers du Québec

Un problème de câble enroulé dans l’hélice du NM Svanoy a forcé son arrêt hier, en fin d’après-midi, alors qu’il était accosté du côté de l’île. S’en est suivi un branle-bas de combat.

Comme il est prévu dans le protocole, c’est l’hélicoptère qui a pris le relais, mais temporairement puisque les vols sont arrêtés à la brunante.

La Société des traversiers a alors demandé au Chantier naval GFFM Leclerc de transporter ses plongeurs attitrés à la réparation du NM Svanoy.

Toutefois, près de 45 personnes attendaient aussi sur le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive pour traverser, dont des jeunes ayant participé à des camps durant la journée.

«C’est la première fois qu’on traverse des passagers d’une ampleur comme ça. C’est déjà arrivé qu’on aille porter des capitaines de la Société des traversiers du Québec, mais d’une telle ampleur, c’est la première fois, oui», a dit François Leclerc, président du Chantier naval GFFM Leclerc, de L’Isle-aux-Coudres.

À la rescousse

L’opération qui devait servir à ne faire traverser que quelques personnes a donc pris des proportions beaucoup plus importantes.

«On peut transporter quatre personnes à la fois sur nos bateaux. On a utilisé deux bateaux qui ont fait onze allers-retours entre les deux rives», a expliqué M. Leclerc.

Une chance que les remorqueurs étaient disponibles puisque la flotte est déployée dès le mois de juin dans le Grand Nord canadien pour assurer le ravitaillement des petites communautés. Ce sont les mêmes remorqueurs qui ont été utilisés pour la construction du pont Samuel-De Champlain, à Montréal. Les remorqueurs utilisés dimanche sont le Harfang et le Narval polaires. Tous les employés ont leur brevet de capitaines de moins de 60 tonneaux et neuf sur douze habitent sur l’île. Ils n’ont pas hésité à venir en renfort pour aider leurs compatriotes.

«On en a beaucoup de disponibilités présentement, mais d’ici un mois, ça va être différent», a souligné M. Leclerc.

Rencontre attendue

Le NM Svanoy a repris du service lundi matin. Cette situation s’ajoute à celles dénoncées par les résidents, comme le rapportait Le Journal la semaine dernière. D’ailleurs, une rencontre entre les insulaires et la Société des traversiers du Québec doit avoir lieu sur l’île mardi soir. Un comité de mobilisation a été créé récemment et près de 600 lettres revendiquant un meilleur service ont été recueillies en quelques jours.

«C’est toujours des nouveautés à chaque fois. Ce n’était jamais arrivé. C’était la première fois qu’on traverse sur des remorqueurs. C’est pire que Le temps d’une paix», s’indigne Francis Boudreault, membre du comité, qui se pose de sérieuses questions sur ce qu’il adviendrait s’il survenait une urgence demandant une évacuation médicale.

M. Boudreault félicite le travail des employés du Chantier naval GFFM Leclerc.

«Chapeau à cette entreprise locale. Une chance qu’on a ces gens-là», a-t-il ajouté.

«Nous avions une interdiction de navigation jusqu’à ce qu’une validation de dommages ou non soit effectuée par plongée. Cette plongée a été effectuée cette nuit et elle a permis de constater qu’il n’y avait aucun bris. L’interdiction a été levée et le service a repris ce matin (hier) selon l’horaire prévu», a indiqué Simon Laboisonnière, porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ).

Impasse

Tourisme Isle-aux-Coudres demande des réponses à la STQ. Selon l’organisme, «l’économie de l’île est aux dépens d’une Société d’État financée à même les fonds publics qui n’est pas en mesure de livrer et de régler des situations urgentes.»

Les déboires de la Société mettent Tourisme Isle-aux-Coudres dans une impasse au niveau de la promotion de la destination, estime-t-on.

« C’est une roulette russe chaque jour. On se lève et on ne sait pas si on sera capable d’accueillir les touristes aujourd’hui. Nos commerçants se font amocher depuis plus de 3 ans avec les histoires du traversier qui n’est pas fiable, juxtaposé à une période de pandémie dont on connaît les difficultés sur l’ensemble de l’industrie», a déclaré Simon Vadnais, président.

«À l’aube d’une saison touristique qui s’annonçait prometteuse, on a de la difficulté à avoir 6 traversées par jour. Inquiétude n’est plus le mot», a-t-il ajouté.

«La situation est plus que dramatique. C’est l’une des situations les plus angoissantes, perturbantes et chaotiques que j’ai vécues et senties dans notre communauté. Comment la Société d’État a-t-elle pu se rendre à ce point de non-retour ?», lance Caroline Dufour, directrice générale de Tourisme Isle-aux-Coudres

Une série d’incidents

En 2021, le NM Joseph-Savard est mis en arrêt pour subir une modernisation de 43,4 M$. Son retour est prévu au cours des prochains mois.

Juin 2022 : arrivée du NM Svanoy à L’Isle-aux-Coudres. La STQ a conclu un contrat avec Logistec pour l’affrètement du navire norvégien;

Juillet 2022 : à deux reprises au cours du même mois, le NM Svanoy heurte les quais.

Octobre 2022 : le NM Svanoy fait une fausse manœuvre. (Il est en arrêt de service prolongé à la suite d’un bris au gouvernail);

Février 2023 : le NM Félix-Antoine-Savard s’échoue près de Saint-Joseph-de-la-Rive. Il est en cale sèche au Chantier Davie afin de procéder aux réparations nécessaires. Son retour prévu avant la période estivale.

Avril 2023 : retour du NM Svanoy mais avec une modification d’horaire en raison d’un manque de personnel (ce qui est toujours le cas à ce jour);

3 Mai 2023 : le NM Svanoy est hors service en raison de conditions défavorables;

7 mai 2023 : un câble se prend dans l’hélice (arrêt temporaire du service de traversier)

(Source : revue de presse)