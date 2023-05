Bianca Gervais brille dans «Les perles»

La nouvelle série Les perles est un petit bijou d’authenticité qui nous fait voyager jusqu’à Portneuf-sur-Mer, un village de la Haute-Côte-Nord.

Comédie dramatique résolument engagée, sans être moralisatrice, la fiction créée et écrite par l’autrice Erika Soucy (Léo) aborde des enjeux comme la monoparentalité, la maternité précoce, l’accès à l’avortement en région, les liens entre Blancs et Innus.

Pour Bianca Gervais, c’est le rôle d’une vie tant son personnage, Stéphanie, une mère imparfaite, mais aimante, l’amène à puiser dans tout son bagage de comédienne, elle qui a commencé à jouer à l’âge de 8 ans.

PHOTO COURTOISIE

Stéphanie élève seule son ado Laurence (Cassandra Latreille) et sa plus jeune, Juliette (Anouk Tanguay), ne pouvant compter essentiellement que sur son amie Cynthia (Sharon Fontaine-Ishpatao) pour l’aider. Les deux enfants ont des pères différents. L’aînée ignore l’identité du sien, tandis que la plus jeune est la fille de Yoan (Lucien Ratio), un adulescent en couple avec Coralie (Camille Felton).

Stéphanie s’est toujours sacrifiée pour assurer le bonheur de ses filles, dont la plus vieille qu'elle a eue à 16 ans, mais voilà qu’elle a osé penser à elle en partant dans le sud avec son amant. À son retour, elle est étonnée que Cynthia en ait beurré – un peu beaucoup – épais en parlant de dépression... pour expliquer son absence. Le maire (Normand Canac-Marquis), qui est le patron de Stéphanie, organise même une collecte dans les commerces pour lui venir en aide après avoir payé le crabe à tout le monde lors d’un «party de dépression».

Joël Lemay / Agence QMI

Quand le mensonge est révélé, Stéphanie en prend pour son rhume, tout le monde au village lui en voulant d’avoir menti. C’est là que tout commence à lui glisser entre les doigts, surtout que le secret n’est pas révélé entièrement... comme les médias ont pu le constater lundi lors du visionnement des quatre premiers épisodes.

L’autrice s’est inspirée du milieu au sein duquel elle a grandi. Sa mère monoparentale l’a élevée sur la Côte-Nord et elle a eu son premier enfant à l’âge de 22 ans.

«Je voulais présenter une femme faillible, qui fait des drôles de choix. Elle est forte quand même, malgré tout, et elle passe au travers, mais elle fait des erreurs et de mauvais choix», a souligné Erika Soucy en table ronde, disant avoir voulu faire un «statement» en mettant en scène une amitié entre une Blanche et une Innue, ce qui est plutôt inusité sur la Côte-Nord.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est rare une partition comme celle-là. C’est rare les rôles de femmes comme ça en télé, autant dans la noirceur que dans la lumière», a dit Bianca Gervais.

En plus de Bianca Gervais qui est excellente dans Les perles, soulignons au passage le jeu de sa camarade Chantal Baril, formidable dans le rôle de Mme Caron, une femme détestable qui est prête à prendre le travail de Stéphanie à l’hôtel de ville. On est aussi heureux de retrouver Linda Malo qu’on n’avait pas vue depuis 30 vies, il y a 10 ans, et de découvrir Sharon Fontaine-Ishpatao, dont le jeu est inspirant.

On aime aussi la caméra nerveuse, à l’épaule, du jeune réalisateur Hervé Baillargeon, qui s’est illustré aux commandes des deux premières saisons de Six degrés. Et que dire des plages de la Haute-Côte-Nord, qui sont magnifiques.

La série de 13 épisodes de 30 minutes met aussi en vedette Isaac Brosseau, Alex Desmarais, Claude Despins et Bruno Marcil. Une éventuelle deuxième saison est déjà en développement.

Produite par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Les perles débarque sur Club illico le jeudi 11 mai.