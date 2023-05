Box-office: départ décevant pour «Aimer à nouveau», le nouveau film mettant en vedette Céline Dion

Malgré la présence de Céline Dion au générique du film, la comédie romantique Aimer à nouveau (Love Again) n’a pas fait courir les foules dans les salles obscures. Lancé vendredi passé sur plus de 2700 écrans au Canada et aux États-Unis, le long métrage n’a récolté que 2,4 millions de dollars au box-office nord-américain pendant ses trois premiers jours à l’affiche.

Ce démarrage très décevant a même été qualifié de «flop» par le magazine Variety dimanche. Aimer à nouveau a dû se contenter de la sixième position du box-office, loin derrière le film de superhéros Les Gardiens de la Galaxie vol. 3, qui s’est emparé du premier rang grâce à des recettes de 114 millions de dollars.

Variety souligne également qu’Aimer à nouveau n’a obtenu que 17% d’avis positifs sur le site de référence Rotten Tomatoes, qui compile les critiques de journalistes spécialisés. «Heureusement, le film n’a coûté que 9 millions de dollars à produire», a ajouté le magazine.

Rappelons que Céline Dion joue son propre rôle dans cette comédie romantique de Jim C. Strouse mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. Le film raconte l’histoire d’un journaliste en peine d’amour qui doit rédiger un portrait sur la diva québécoise et qui fera appel à son aide pour rencontrer une jeune femme endeuillée par la mort de son fiancé. La trame sonore du film comprend cinq nouvelles chansons de Céline Dion.