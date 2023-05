Cette magicienne du dessin rapide «bédéisera» en direct une allocution de François Legault

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Gribouillez-vous de petits dessins pour résumer des idées lorsque vous prenez des notes pendant une réunion ou une conférence? Eh bien, pour une dessinatrice québécoise, cette vieille habitude est devenue sa vocation professionnelle.

Des colloques paient Dorothée de Collasson pour qu’elle vienne dessiner le propos des conférenciers au fur et à mesure de leurs allocutions.

L’auditoire peut alors entendre la conférence et la regarder se faire résumer par des dessins au fur et à mesure.

«J’écoute la personne qui parle, ou le groupe en train de discuter, et je traduis son propos visuellement», m’explique celle dont le talent a été remarqué par ses collègues lorsqu’elle dessinait ce qui se disait pendant les réunions.

«Un jour, quelqu’un m’a donné le contrat pour aller faire ça lors d’une grande conférence et, petit à petit, avec le bouche-à-oreille, on a de plus en plus souvent recours à mes services.»

BD instantanée

Sur son site Do2Co.com, elle se présente elle-même comme une «facilitatrice graphique» et elle décrit son travail comme de la traduction simultanée en dessins ou comme de la bande dessinée instantanée.

«Mes clients sont surtout des universités ou des groupes de recherche. Ça m’oblige à beaucoup étudier pour comprendre les sujets scientifiques que je dois vulgariser.»

Ses services pour une journée coûtent de 1500$ à 2500$.

Marathon mental

«C’est un marathon mental incroyable chaque fois, je suis tellement stimulée par mon travail que je ne fais pas pipi, je ne mange pas et j’oublie même de boire... même si je sais que c’est mauvais pour ma santé!»

Elle dessine évidemment très, très vite.

Lorsque les conférenciers peuvent voir ses traits de crayons en direct sur un grand écran, ils en perdent souvent le fil de leurs idées.

«Ils attendent de voir comment je vais mettre en images ce qu’ils viennent juste de dire et, pendant ce temps, c’est le silence.»

Absorbée

Je suis allé interviewer Mme de Collasson vendredi dernier.

Je l’ai trouvée en plein travail dans un atelier de réflexion de la Coalition de la Petite-Bourgogne où des citoyens discutaient d’un projet de «Village alimentaire local» pour régler le problème d’accessibilité à la nourriture dans ce quartier notoirement dépourvu d’épiceries.

Mme de Collasson est si absorbée par son travail que, si elle dessine un propos triste, son visage devient maussade, sans qu’elle s’en rende compte... et pareillement si elle dessine quelque chose de joyeux.

«Je peux avoir l’air super fâchée ou hyper souriante pendant que je dessine et les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe dans ma tête!»

Legault

Mme de Collasson dessinera en direct lors du congrès de l’Acfas qui commence aujourd’hui, notamment le propos des discours inauguraux, dont celui du premier ministre François Legault.