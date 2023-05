Cette patineuse olympique canadienne se bat contre le cancer

La patineuse artistique canadienne Piper Gilles a révélé avoir reçu des traitements pour lutter contre un cancer ovarien de stade 1.

L’athlète de 31 ans en a fait l’annonce dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram, dimanche.

En début d’année, Gilles avait indiqué aux médias avoir subi une appendicectomie. Dans ses récentes explications, elle a indiqué que cette intervention chirurgicale s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus importante visant l’ablation de son ovaire gauche.

«Quand j’ai été opérée, c’était véritablement pour me retirer l’appendice par mesure préventive, puisque nous ignorions à l’époque la nature de la tumeur qui se trouvait sur mon ovaire gauche, a-t-elle dit. Je veux que vous sachiez que je ne tentais pas de vous mentir. Notre équipe voulait essentiellement nous protéger, Paul et moi.»

Celui-ci est son partenaire, Paul Poirier. Le couple de patineurs artistiques a représenté le Canada ensemble aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Cette année, Gilles et Poirier ont amassé trois médailles en Coupe du monde. Ils ont aussi décroché le bronze en danse aux Championnats du monde de patinage artistique à Saitama, au Japon, à la fin du mois de mars.

«Je sais que ce n’est que le bronze. Cependant, pour moi, et je sais que c’est aussi le cas pour Paul, être là-bas et pouvoir patiner, ça représente plutôt une victoire à cause de tout ce que nous avons dû surmonter comme obstacles», a affirmé Gilles.

La représentante de l’unifolié a également expliqué avoir eu besoin de temps pour encaisser la nouvelle de son cancer, surtout après que sa mère soit elle-même décédée de cette maladie.