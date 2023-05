De nouveaux médicaments contre les embolies, inspirés des ours!

Une découverte fascinante réalisée sur des ours en hibernation pourrait mener à de nouveaux agents anticoagulants révolutionnaires pour traiter les maladies thrombotiques veineuses (incluant l’embolie pulmonaire), une cause majeure de mortalité.

La formation anormale de caillots sanguins dans les veines est extrêmement dangereuse, car ces caillots peuvent se détacher et venir bloquer la circulation sanguine aux poumons pour causer une embolie pulmonaire qui peut être fatale.

Puisque dans la majorité des cas, ces caillots se forment dans les veines profondes (présentes dans les muscles et le long des os), généralement dans les jambes, cette condition est appelée thrombose veineuse profonde (TVP) ou phlébite profonde.

Un certain nombre de conditions médicales (cancer, coagulopathies héréditaires), pharmacologiques (contraceptifs oraux) ou associées au mode de vie (obésité, tabagisme) sont reconnues pour hausser le risque de TVP.

Conditions procoagulantes

Ce lien entre l’obésité et le risque de thrombose mérite d’être souligné : les personnes obèses ont en effet un risque 2,5 fois plus élevé d’être touchées par une TVP et 2,2 fois plus de risque de développer une embolie pulmonaire que les patients non obèses1. Cette hausse du risque de TVP atteint même plus de 5 fois chez les hommes et femmes obèses âgées de moins de 40 ans, ce qui souligne encore une fois à quel point l’excès de poids a des conséquences néfastes sur la santé.

L’immobilisation prolongée représente également une cause majeure de TVP, car la stagnation du sang qui survient dans ces conditions cause une hypoxie (manque d’oxygène) des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins.

Cette situation est interprétée comme une blessure, ce qui provoque le recrutement des plaquettes et des cellules inflammatoires et, ultimement, la formation d’un caillot. Cependant, il semble que le corps possède naturellement des moyens de contrecarrer la formation de ces thromboses, car les études montrent que des personnes qui sont immobilisées durant de longues périodes, les patients atteints de lésions de la moelle épinière par exemple, présentent étonnamment un risque de TVP similaire à celui de la population en général.

Hibernation sans coagulation

Les ours bruns (Ursus arctos) représentent un modèle idéal pour mieux comprendre ce phénomène. En effet, ces animaux entrent chaque hiver en hibernation et demeurent pendant une longue période complètement immobiles, mais sans pour autant développer de signes de thromboses veineuses, ce qui suggère que leur système de coagulation est adapté à cette immobilité et ne forme pas de caillots qui pourraient compromettre leur survie.

Des chercheurs ont donc prélevé des échantillons de sang d’ours en hibernation (anesthésiés, mais quel courage quand même !) et ont comparé leur activité de coagulation avec celui prélevé dans des conditions de vie active des animaux.

En utilisant les approches biochimiques modernes de la protéomique (spectrométrie de masse), ils ont observé la présence d’une signature anticoagulante dans le sang des ours en hibernation, avec en particulier une chute drastique des niveaux d’une protéine appelée HSP472. Cette protéine, relâchée par les plaquettes, joue un rôle central dans la coagulation, et les chercheurs ont montré que sa quasi-disparition réduisait considérablement la formation de caillots, ce qui expliquerait l’absence de thromboses chez les ours en hibernation.

Ceci est d’autant plus intéressant qu’un phénomène similaire a été observé chez des patients immobilisés au lit ou en fauteuil roulant en raison de lésions à la moelle épinière, suggérant que la réduction des niveaux de la HSP47 représente un mécanisme conservé dans l’évolution pour prévenir les thromboses veineuses en cas d’immobilisation prolongée.

Ces résultats suggèrent donc un nouveau concept pour le traitement des TVP basé sur la manipulation des mécanismes naturels impliqués dans la protection contre les caillots. La nature est vraiment une source inépuisable d’inspiration pour améliorer la santé humaine.

