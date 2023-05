Des détails troublants dévoilés sur le tireur du centre commercial du Texas

Alors que les enquêteurs continuent de rechercher un motif dans la fusillade de masse qui a fait huit morts et au moins sept autres blessés dans un centre commercial du Texas, des détails sur les antécédents du tireur ont commencé à faire surface, y compris des publications extrémistes sur les réseaux sociaux, a déclaré une source à CNN.

Bien que les autorités d’Allen n’aient pas encore annoncé publiquement le mobile du tireur – identifié par les forces de l’ordre comme étant Mauricio Garcia –, les enquêteurs se demandent s’il a pu être motivé par l’extrémisme de droite, a déclaré à CNN une source policière proche de l’enquête.

Garcia, 33 ans, tué sur les lieux par un officier de police d’Allen qui appelait à proximité lorsque la fusillade a commencé, portait un insigne qui, selon les autorités, pourrait être associé à des groupes extrémistes, a indiqué la source.

Getty Images via AFP

Les enquêteurs ont découvert une présence étendue sur les réseaux sociaux, y compris des publications et des images liées aux néonazis et à la suprématie blanche que les autorités pensent que Garcia a partagées en ligne, selon la source.

Garcia a ouvert le feu samedi après-midi à Allen Premium Outlets, où des employés, des acheteurs et des familles avec de jeunes enfants se sont précipités pour se mettre à l’abri alors qu’il se déplaçait dans le complexe du centre commercial, ont annoncé les autorités.

Parmi les huit tués figurait Christian LaCour, un agent de sécurité du centre commercial âgé de 20 ans, que sa sœur Brianna Smith a décrit comme «un jeune homme doux et attentionné qui était très aimé par notre famille».

LaCour était «le genre de personne qui entrait simplement dans le magasin et tout le monde dans la pièce s’éclairait parce qu’il était là», a déclaré Max Weiss, un employé du centre commercial.

L’attaque marque la dernière d’une série incessante de fusillades de masse qui ont dévasté les communautés américaines – des petites villes aux grandes villes – alors qu’elles se rassemblent dans des écoles, des supermarchés, des parcs et d’autres lieux publics généralement considérés comme sûrs.

Cela survient également trois jours seulement après qu’un tireur a tué une femme et en a blessé quatre autres dans un établissement médical d’Atlanta et quelques semaines seulement avant que le Texas ne marque un an depuis que 19 enfants et deux enseignants ont été massacrés par un homme armé à l’école primaire Robb à Uvalde.

Getty Images via AFP

En plus d’une arme à feu de type AR-15 et d’une autre arme trouvée avec Garcia, la police a découvert plusieurs autres armes dans sa voiture, a déclaré la source policière à CNN.

Des voisins d’une adresse correspondant à celle des parents de Garcia ont déclaré à CNN que la police et le FBI étaient arrivés au domicile environ une heure après l’attaque et avaient bloqué la rue pendant plusieurs heures. Deux voisins ont déclaré avoir été choqués et troublés d’apprendre que Garcia était le tireur.

«Je sais que rien ne s’est passé dans notre bloc, mais cela vous donne un frisson de savoir que le suspect habite à quelques maisons de là», a déclaré le voisin Moises Carreon.

Garcia vivait dans une forme d’hébergement transitoire, selon la source policière. Le quotidien Dallas Morning News a rapporté que le suspect séjournait dans un hôtel de séjour prolongé à Dallas.

Le tireur avait reçu une formation sur les armes à feu

Garcia avait travaillé pour au moins trois sociétés de sécurité et avait suivi des heures de formation sur les armes à feu ces dernières années, selon une base de données gérée par le ministère de la Sécurité publique du Texas.

Aucune des entreprises n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le tireur a été autorisé à travailler comme agent de sécurité au Texas d’avril 2016 à avril 2020, date à laquelle sa licence a expiré, selon son profil dans la base de données Texas Online Private Security.

Dans le cadre de son travail, Garcia a reçu une formation en sécurité de niveau II et de niveau III. Le premier couvre les lois sur la sécurité au Texas; ce dernier, qui est requis pour tous les agents de sécurité et agents de protection personnelle au Texas, comprend une formation sur les armes à feu et la démonstration de la maîtrise des armes à feu, selon Jonah Nathan, vice-président de Ranger Guard, un service de garde de sécurité au Texas non affilié aux employeurs de Garcia.

Garcia a suivi un cours de formation distinct sur les compétences en matière d’armes à feu en 2018, qui nécessite six heures de formation continue, selon la base de données.