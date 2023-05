«De plus en plus désespérés» : des milliers de migrants s'entassent à la frontière États-Unis-Mexique

CIUDAD JUÁREZ | La situation est critique à la frontière entre le Mexique et le Texas, où des milliers de migrants s’entassent et tentent par tous les moyens de traverser aux États-Unis et pour certains de se rendre au Canada.

• À lire aussi – Grand reportage: la route des migrants

«J’y suis presque, après il ne me restera plus qu’à traverser un pays», entrevoit avec émotion le Vénézuélien Luis Quijada, qui rêve d’habiter chez nous et d’apprendre le français. «Si d’ici le 11 mai je n’arrive pas à passer de façon légale, je trouverai un autre moyen», dit-il, résolu.

Pour lui comme une foule de demandeurs d’asile massés dans des campements de fortune et les refuges de la ville mexicaine de Ciudad Juárez – on estime qu’ils étaient 35 000 fin avril – le temps presse.

Ce jeudi, une restriction d’urgence nommée Title 42, qui permettait d’expulser rapidement des migrants au Mexique depuis le début de la pandémie, vient à échéance.

Après, les autorités auront plus souvent recours à une loi très stricte concernant les entrées irrégulières, entraînant l’interdiction d’entrer au pays pendant 5 ans.

Plusieurs des protégés du pasteur Arturo Ochoa ont quitté précipitamment son refuge dans les derniers jours, inquiets que les changements de politique n’empirent leur situation.

Nora T. Lamontagne / JdeM

«J’ai l’impression qu’ils sont de plus en plus désespérés. Ils prennent des décisions précipitées, ils refusent d’attendre», constate avec désarroi celui qui veille sur une trentaine de demandeurs d’asile au sein de l’église La Plenitud, à Ciudad Juárez.

Nora T. Lamontagne / JdeM

Des soldats en renfort

La fin du Title 42 a déjà été reportée à deux reprises dans la dernière année, provoquant chaque fois des vagues d’entrées irrégulières.

Ce coup-ci, l’administration Biden a décidé d’envoyer 1500 soldats prêter main-forte dans le secteur entre El Paso et Ciudad Juárez, le plus achalandé de la frontière de 2000 kilomètres de long.

Plus de 265 000 personnes y sont passées depuis octobre, malgré toutes les tentatives des États-Unis pour les décourager.

La frontière entre les deux villes n’a rien à voir avec les kilomètres en campagne et sans grande surveillance que le Québec partage avec les États-Unis. Encore moins avec le petit chemin de terre de Roxham bloqué par un bloc de béton.

Les 100 m les plus dangereux

Ici, les migrants de tous les âges sont confrontés à l’eau souillée du fleuve Río Grande, à des rangées de fil barbelé, à une frontière militarisée et au fameux mur d’acier de 9 mètres de haut qui sépare deux grandes villes.

Nora T. Lamontagne / JdeM Nora T. Lamontagne / JdeM

«Ils arrivent ici et se réjouissent de n’être qu’à 100 mètres de la frontière, sans réaliser que ce sont les 100 mètres les plus difficiles de tout leur trajet», laisse tomber le muraliste mexicain et militant Jorge «Yorch» Pérez.

Mais pour de nombreux migrants qui ont déjà tout donné pour arriver à la frontière, cet obstacle n’en est qu’un de plus sur leur chemin vers une vie meilleure.

Nora T. Lamontagne / JdeM Nora T. Lamontagne / JdeM

«Je veux simplement trouver un endroit tranquille et pouvoir aider ma famille restée en Haïti», soupire Venir, 22 ans, qui écoutait du Garou à plein volume dans sa chambre lors de notre passage dans un refuge improvisé.

Le Title 42 en bref

-Permet aux États-Unis d’expulser des migrants au Mexique sous prétexte de santé publique, sans recevoir leur demande d’asile

-Mis en place pendant la pandémie par l’administration Trump

-A été utilisé plus de 2,7 millions de fois depuis 2020

-Expire le 11 mai à 23h59