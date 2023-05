Mort de Norah et Romy: le secteur où elles été retrouvées aurait pu être ratissé presque 45 heures plus tôt

«Celle-là, je ne me l’explique pas.» L’expression est revenue souvent dans le témoignage de l’expert en recherche Alain Croteau à la reprise de l’enquête publique sur la mort de Norah et de Romy, ce dernier estimant que, dans un monde idéal, on aurait pu devancer de près de 45 heures la découverte des fillettes.

• À lire aussi: Mort de Norah et Romy Carpentier: l’enquête publique reprend après une longue pause

• À lire aussi: Enquête publique Carpentier: des effectifs insuffisants pour répondre aux demandes de recherches durant les vacances

• À lire aussi: «Ce n’est pas normal»: des problèmes de plus en plus évidents dans l'affaire Carpentier

Que ce soit sur le manque d’effectifs, sur le déplacement des recherches, sur le manque de considération pour l’apport potentiel des bénévoles structurés ou sur le non-respect des normes établies, le dossier Carpentier provoque son lot d’incompréhension pour le policier à la retraite Alain Croteau. Son témoignage marquait la reprise de l'enquête publique après une pause d'un mois et demi.

Pierre-Paul Biron

«Sans l’ombre d’un doute, les règles de l’art n’ont pas été respectées», a conclu celui qui a été mandaté en tant qu’expert par le coroner Luc Malouin.

Ses constats (voir encadré ci-dessous) sont pour la plupart les mêmes que ceux d’intervenants déjà entendus au cours de l’enquête publique. Mais pour Alain Croteau, ils sont d’autant plus frustrants puisqu’il a consacré sa carrière d’une vingtaine d’années à la SQ au développement de l’expertise en recherche terrain.

«Erreur majeure»

Pour ce dernier, dans un monde idéal où il n’y a pas d’enjeux d’effectifs et où les responsables sur le terrain auraient suivi les enseignements des bonnes pratiques en recherche terrain, le ratissage du secteur où ont été retrouvées Norah et Romy aurait pu être effectué dès 15h, le 9 juillet. Soit dès le lendemain de l’accident sur l’autoroute 20.

Photo d'archives, Annie T. Roussel

Or, en raison des enjeux décrits depuis le début de l’enquête, ce secteur a finalement été ratissé le 11 juillet au matin, près de 48 heures plus tard et après le déplacement momentané des recherches 7 kilomètres plus loin. Une décision prise alors que l’on venait de trouver une trace de pas.

«Le déplacement de la structure complète de recherche sur la base d’une information non corroborée, pour moi, c’était une erreur majeure», a déclaré l’ex-policier Croteau. «Je ne suis pas capable de me l’expliquer. Dans le guide de pratique, le déplacement, c’est une mesure d’exception, ça prend une corroboration hors de tout doute.»

Désorganisés

L’expert décrit également comme déconnectés et désorganisés les responsables du déploiement à ce moment.

Pour Alain Croteau, il est «inconcevable» qu’au matin du 10 juillet, après une journée complète de recherches, une seule équipe de chercheurs soit mobilisée.

Photo Stevens Leblanc

«On a des traces, normalement à la première heure, go, on rentre dans le bois et on continue. L’assignation d’une seule équipe démontre que les gestionnaires n’avaient aucune idée de l’ampleur de ce qu’ils avaient devant eux», analyse le spécialiste en recherches.

D’autant plus que des renforts ont été appelés dès 8h15 ce matin-là et qu’une demande de bénévoles structurés a suivi à 8h38.

«Quand tu es en réaction plutôt qu’être proactif, ça entraîne des délais. On aurait dû planifier adéquatement la veille», ajoute M. Croteau, décrivant le tout comme des «signes de désorganisation».

Se tourner rapidement vers les recherches

Autre certitude pour le policier: les premiers responsables de l’enquête auraient dû contacter rapidement un coordonnateur de recherche.

«Il aurait dû y avoir un appel à un coordonnateur, c’est à ça qu’on sert», a insisté le témoin expert, ajoutant qu’une telle démarche n’aurait pas empêché de poursuivre d’autres pistes en parallèle.

«On n’arrête pas de vérifier dans les hôpitaux parce qu’on parle à un coordonnateur. Tout le monde espérait qu’ils soient à l’hôpital, mais si on attend d’avoir la confirmation à 100% qu’ils ne sont pas là, ça provoque des délais», a expliqué M. Croteau.

Surtout que ce dernier est d’avis que les témoignages recueillis sur les lieux du drame auraient peut-être sonné une cloche à un expert en recherche. Deux personnes ont évoqué certains problèmes personnels du père des fillettes, mais le signal d’une possible détresse psychologique n’a été sonné que le lendemain par les enquêteurs.

Photo d'archives

«L’hypothèse du profil “possible dépressif” me vient très tôt. Pour quelqu’un qui n’a pas cette formation-là, je comprends qu’on lise l’information plus tard, mais pour quelqu’un qui a l’expertise, on la détecte plus tôt», a exposé Alain Croteau, qui était lui-même coordonnateur de recherches à l’époque, mais qui était en vacances lors de l’événement.

«De savoir qu’on m’a appelé et que j’ai refusé, c’est crève-cœur pour moi», a-t-il confié.

Le contre-interrogatoire de l’expert, dont la qualité était contestée par certaines des parties intéressées, se poursuivra mercredi. La mère des petites, Amélie Lemieux, doit aussi revenir témoigner dans le cadre des représentations des parties intéressées.

Pierre-Paul Biron

Les erreurs dans les recherches, selon Alain Croteau