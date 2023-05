Finale de la LHJMQ: «Les Mooseheads ont tout mon respect», assure Patrick Roy

Négligés et sous-estimés tout au long de l’année malgré des résultats positifs, les Mooseheads d’Halifax ont fait taire tous leurs dénigreurs en éliminant le Phoenix de Sherbrooke en demi-finale. « Ils ont tout mon respect », mentionnait Patrick Roy lundi, à quelques jours du début de la finale de la LHJMQ.

Puisqu’ils ont évolué dans les Maritimes tout au long de l’année, une division plus faible cette saison, la fiche reluisante des Mooseheads a été remise en doute à plusieurs reprises, tout comme la production offensive de certains gros canons, dont le meilleur pointeur de la saison, Jordan Dumais.

Contre Sherbrooke, toutefois, ils ont prouvé qu’ils n’ont pas terminé au deuxième rang du classement général pour rien.

En retard 0-2 dans la série, ils ont remporté les quatre parties suivantes, dont trois sur la patinoire du Phoenix, pour obtenir leur billet pour la grande finale.

«Ils ont tout mon respect. Tu tires de l’arrière 0-2 et tu t’en vas à Sherbrooke. Ce n’est pas facile aller gagner là-bas. Ils méritent beaucoup de crédit pour ce qu’ils ont fait.

« Je m’attends à une bonne série, au même titre que lorsqu’on a affronté Charlottetown, Rimouski ou Gatineau. C’est l’équipe qui est devant nous. Ils ont beaucoup de profondeur, trois bonnes paires de défense et un gardien qui joue du très bon hockey présentement. Ce sera un beau défi. »

D’ailleurs, joueurs et entraîneurs des Remparts ont été des spectateurs assidus et attentifs du dénouement de la série entre Halifax et Sherbrooke.

«Ça va être un beau défi. On est 0-2 contre eux cette saison et il va falloir s’assurer d’être prêt à compétitionner et à sortir de notre zone de confort», analysait Zachary Bolduc, auteur de 12 points dont 7 buts en 12 matchs éliminatoires cette année.

Éviter d’embarquer dans les distractions

Sur le plan du niveau de jeu, les Remparts sont où ils souhaitaient être à ce stade-ci de la saison, assure Patrick Roy.

«On met beaucoup l’accent là-dessus. J’ai toujours cru qu’on jouait comme on pratiquait. Si on continue à faire des bonnes choses à l’entraînement, ça va bien aller.»

Pour lui, toutefois, le danger est externe.

La présence en finale, l’engouement monstre des amateurs pour les deux premiers matchs, les 36 000 billets qui se sont écoulés en six heures, ainsi que le beau temps qui s’installe dehors peuvent devenir des distractions et il sera important de continuer à appliquer la même règle que depuis le début des séries, soit d’y aller un jour à la fois.

«Il y a plus de distractions que durant l’hiver, mais c’est à nous de rester concentrés», mentionnait Roy.

«On veut s’assurer de garder notre focus sur ce qu’on a à faire, à travailler, à s’appliquer sur les détails et à suivre le plan de match. À partir de là, les émotions vont prendre le dessus et c’est de bien le gérer. »

Nouvelles de l’infirmerie

Par ailleurs, Nicolas Savoie, Justin Robidas et Daniel Agostino se sont entraînés avec le chandail vert des joueurs blessés, lundi. Charle Truchon et Thomas Darcy n’ont quant à eux pas participé à l’entraînement.

Comme il l’a fait depuis le début des séries, Roy a été évasif sur l’état de santé de ses joueurs.

«On va voir. La majorité devrait être là vendredi, mais on va voir.»

Les Mooseheads en confiance

C’est un peu ironique, quand on y pense, qu’une équipe qui a terminé deuxième au classement général ait eu à prouver qu’elle méritait d’y être autant que les Mooseheads ont eu à le faire.

Mais à la fin, ç’a peut-être aidé Halifax à atteindre le niveau de jeu qu’ils ont présentement, croit l’entraîneur-chef de l’équipe, Sylvain Favreau.

«Pour nous, rien n’a changé depuis le début de l’année. Chaque fois que je croyais que notre équipe en avait assez fait pour mériter le respect, rien n’avait changé. On est très habitué à ça. Il reste qu’on a terminé deuxième au classement général et la confiance règne depuis plusieurs mois ici. Peu importe dans quelle division tu joues, il faut que tu gagnes tes matchs. On continue de se préparer comme on l’a toujours fait.»

Favreau n’en a donc que faire du statut que son équipe aura au début de la finale contre les Remparts, qu’ils soient favoris ou pas pour l’emporter.

«Comme Sherbrooke, Québec a toute une machine de hockey. Ils n’ont pas perdu un seul match en séries. De gagner en quatre matchs contre Gatineau, c’est quelque chose d’assez impressionnant et ce sera un gros défi pour nous. On va continuer de se préparer comme on le fait depuis le début de l’année.»

Dumais pourrait y être

Blessé durant la série face au Phoenix, le meilleur pointeur en saison régulière, Jordan Dumais, pourrait finalement être de retour en finale même si le diagnostic initial était que sa saison était terminée.

«Au début, on pensait qu’il était fini pour la saison, mais maintenant, il est au jour le jour. Je n’en sais toutefois pas plus pour l’instant», mentionnait Favreau.

Regain de vie

Après la blessure de Dumais, lors du match no 2 contre le Phoenix, les Mooseheads avaient comblé un déficit de 0-2 dans le match pour créer l’égalité avant de s’incliner en prolongation.

Malgré la défaite, on a senti le vent tourner par la suite et Halifax a remporté les quatre matchs suivants.

«Lors de ce match, une fois qu’on a égalisé, ça nous a vraiment donné un boost. Il faut avoir la mentalité que si un joueur tombe au combat, c’est à un autre de prendre le relais. Des gars ont su se lever au bon moment et notre esprit d’équipe a été bonne. À l’interne, on n’est pas surpris de ça.»

La finale en chiffres

Remparts

Fiche: 12-0

Buts inscrits: 56

Buts contre: 23

Efficacité en avantage numérique: 11/41 (26,8%)

Efficacité en désavantage numérique: 34/37 (91,9%)

Meilleur pointeur: Justin Robidas (19 pts)

Fiche gardien: William Rousseau (12-0, moyenne de 1,84, pourcentage d’arrêts de 0,929)

Mooseheads

Fiche: 12-3

Buts inscrits: 61

Buts contre: 30

Efficacité en avantage numérique: 11/55 (20%)

Efficacité en désavantage numérique:47/51 (92,2%)

Meilleur pointeur: Josh Lawrence (25 pts)

Fiche gardien: Mathis Rousseau (12-3, moyenne de 1,96 et pourcentage d’arrêts de 0,935)

Résultats entre les deux équipes cette saison

12 janvier 2023: Québec 1, Halifax 2 (Fus.)

26 février 2023: Halifax 4, Québec 3