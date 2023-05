Fleuve Saint-Laurent: les bélugas sont plus nombreux

La population de bélugas dans le fleuve Saint-Laurent serait deux fois plus importante qu'il y a dix ans.

C'est ce qu'un nouveau rapport de Pêches et Océans Canada a rapporté. En 2013, des chercheurs estimaient qu'il y avait 889 individus dans le Saint-Laurent, alors qu'en 2022, la moyenne des estimations les chiffre à 1850 bélugas.

«On a mis des instruments sur les individus, ce qui nous rend meilleurs à les compter, a expliqué Véronique Lesage, chercheuse chez Pêches et Océans Canada. On réalise aujourd’hui qu’on sous-estimait le nombre d’individus.»

«Si la population [de bélugas] déclinait, notre capacité à déceler ces signaux est présente, a ajouté Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM).»

Il faut toutefois faire preuve de nuance. Si on recense plus de bélugas, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'individus dans le fleuve. Au contraire, on craint que l'espèce connaisse un déclin d'ici les 10 prochaines années.

«Depuis 2010, on observe un nombre anormalement élevé de femelles qui meurent en accouchement. On a aussi un nombre élevé de veaux qui s’échouent. Les femelles meurent 15 ans plus tôt. Dans leur vie reproductrice, elles auraient dû avoir quatre à cinq nouveau-nés de plus», a averti Lesage.

Par contre, plusieurs individus se portent mieux. Dans les années 80, des scientifiques avaient noté la présence de cancer de l'intestin chez plusieurs bélugas. Un cancer qui aujourd'hui aurait complètement disparu.

«Il y a eu des réglementations au niveau des HAP, plusieurs contaminants, et ça a bénéficié aux bélugas. Ça donne un coup de pouce à la population, puisque c’est une cause de mortalité qui est complètement éliminée maintenant.

Des scientifiques espèrent qu'à moyen et long terme, la taille de la population croisse assez pour que le béluga soit retiré de la liste des espèces en voie de disparition.