Gestes «abominables»: un pédophile écope d’une peine de 15 ans de prison

L’une des peines les plus sévères pour des crimes sexuels envers des enfants au Québec a été imposée lundi à un pédophile de 29 ans.

En après-midi, TVA Nouvelles s’est rendu dans le quartier modeste d’Anjou, dans l’est de Montréal, qui est devenu en 2021 et 2022 le terrain de jeu d’Elzefar McGurk.

Il a réussi à attirer les jeunes victimes à son domicile pour ensuite les utiliser comme objets sexuels.

Lundi, au palais de justice, 15 ans de pénitencier ont été imposés au suspect, une sentence exemplaire, mais loin de satisfaire deux mères que nous avons rencontrées.

«C’était un baume sur le cœur. Moi, en tant que mère, si j’avais été un juge, il [le pédophile] y aurait eu plus que ça [15 ans de prison], parce qu’il méritait bien plus que ça [...]; ma petite fille est traumatisée encore aujourd’hui», explique une mère de famille rencontrée au palais de justice.

«Je suis en attente pour un psychologue pour elle. Elle a peur d’aller toute seule à l’école, elle a beaucoup de craintes. Certains hommes, elle n’ose pas les approcher. C’est très très difficile pour elle», poursuit-elle.

Les détails des agressions commises par McGurk donnent froid dans le dos. Il a forcé des enfants à regarder d’autres enfants se faire agresser, raconte une autre mère de famille.

«Trois assis, les autres debout. [...] Il montrait des images et demandait de reproduire les images qu’on voyait à la télévision», ajoute-t-elle.

McGurk a fait quatre victimes au total, la plus jeune avait 5 ans, les gestes qu’il leur a fait subir sont «abominables, intrusifs et hautement répréhensibles», a souligné le juge Pierre Labelle.

Quelques dizaines de vidéos et des milliers de photos ont été saisies par les policiers lors de la perquisition.

Elzefar McGurk a plaidé coupable, c’est un début de reconnaissance des crimes, a indiqué le magistrat, mais pour les familles, le mal est fait.

Si on tient compte de la détention préventive, il restera plus de 12 ans de prison à purger dans un pénitencier pour le pédophile. On lui a aussi imposé l’étiquette de délinquant à contrôler.