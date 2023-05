La production de l’ultime saison de «Stranger Things» retardée

Les fans de Stranger Things devront patienter plus longtemps que prévu pour voir l’ultime saison de leur série préférée. Les créateurs de la saga Netflix suspendent la production par solidarité avec les auteurs en grève à Hollywood.

«L'écriture ne s'arrête pas lorsque le tournage débute», ont gazouillé Matt et Ross Duffer, alias les Duffer Brothers, le week-end dernier.

«Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec nos incroyables acteurs et notre équipe, ce n'est pas possible pendant cette grève, ajoutent-ils sur le compte Twitter officiel des auteurs de Stranger Things. Nous espérons qu'un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Jusque-là – encore et encore. #wgastrong.»

Les jumeaux créateurs font référence à la grève du syndicat des auteurs américains lancée le 2 mai dernier.

La date de reprise du tournage ainsi que celle de la sortie de ce dernier chapitre sur Netflix sont encore inconnues. Cela signifie un nouvel un écart important entre les saisons. On se souvient que la seconde avait été lancée un an après la première (2016), et qu’il y avait eu une attente de près de trois ans entre les volets 3 et 4. La quatrième saison, diffusée en 2022, avait été divisée en deux parties et comprenait des épisodes d’une durée de 64 à 150 minutes.

Au début de 2022, Netflix a confirmé que la cinquième saison de Stranger Things serait la dernière. Le duo d’auteurs travaillait déjà à un spin-off (une œuvre dérivée de l’univers de Stranger Things) et à une série animée se déroulant dans le même monde que celui d’Eleven, Mike, Will, Max et Dustin avant la grève.

Le mot-clic #wgastrong a été créé en soutien au Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes américains. Celui-ci lutte pour la transparence du nombre de streamers, une augmentation du salaire minimum et des protections contre les mini-salles et l'utilisation de l'intelligence artificielle.