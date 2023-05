Le corps d’un sexagénaire retrouvé plus d’un an après sa mort

Le corps d’un sexagénaire a été retrouvé dans un logement social de Laeken, au nord de Bruxelles en Belgique, près d’un an et demi après son décès.

«Personne ne mérite une fin de vie comme ce monsieur. On a déjà retrouvé des personnes une semaine, deux semaines, cinq semaines, trois mois même, mais plus d’un an, c’est impossible à accepter», a réagi Stefica Slunjski, une habitante du quartier qui s’est dit «très affectée» par la trouvaille, en entrevue dimanche avec la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF).

Malgré le courrier qui s’accumulait, le loyer impayé et des proches sans nouvelle, la mort du sexagénaire, prénommé David, serait passée inaperçue depuis son décès vers la fin de 2021, a rapporté le média francophone.

L'homme aurait ainsi été retrouvé sans vie au 4e étage d’un logement social de Laeken en Belgique, après que son frère ait finalement tiré la sonnette d’alarme. Selon RTBF, la victime était en froid avec sa famille.

«Je ne le voyais plus depuis un certain temps [...] Je me suis dit qu’il était sûrement parti dans sa famille en Afrique», a indiqué Ismaël Messaoudi, un autre résident du quartier qui le connaissait.

De son côté, le logement social se serait bel et bien demandé pourquoi le locataire ne payait plus son loyer, mais a expliqué avoir eu les mains liées puisque la dette n’avait pas encore atteint le 4000 euros – plus de 5800 $ canadiens – qui déclenche les démarches de vérifications.

«L’assistance sociale y est allée, a trouvé porte close. Pas de réponse, on a fait rapport et a contacté l’agent de quartier pour l’informer du fait qu’il n’y avait pas de réaction», a relaté Liesbet Temmerman, présidente du foyer laekenois, à RTBF.

Selon elle, l’agent de quartier aurait également toqué à la porte, mais aurait abandonné les démarches devant le même résultat, puisqu’aucun proche ou voisin n’auraient fait état de sa disparition.