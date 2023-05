Le tournage du film sur Gilles Villeneuve débutera l’hiver prochain

Le premier tour de manivelle du film Villeneuve, sur la jeunesse du légendaire pilote Gilles Villeneuve, sera donné en février 2024. Mais d'ici là, le réalisateur Daniel Roby a du pain sur la planche pour préparer ce tournage colossal.

«J’en ai pour une dizaine de mois de préparation, lance Daniel Roby, qui s’est mis au travail tout de suite après avoir reçu le feu vert de la SODEC, la semaine dernière.

«Ça va être énorme. Il faut trouver les lieux de tournage, les motoneiges et voitures de course de l’époque et compléter la distribution, détaille le cinéaste.

«Le temps qu’on a devant nous va aussi permettre à Rémi [Goulet, qui jouera le rôle de Gilles Villeneuve] de s’imprégner de l’univers des courses. On va l’asseoir dans des voitures de course pour qu’il ressente le frisson de ce sport-là.»

Une grande responsabilité

Après Louis Cyr, c’est la seconde fois que Daniel Roby se lance le défi de porter à l’écran la vie d’une figure légendaire québécoise. «C’est une grande responsabilité pour moi et pour toute l’équipe. Quand on fait un long métrage de fiction sur un personnage légendaire, le film devient une sorte de référence par la suite. Il y a beaucoup de profs du primaire qui me disent qu’ils montrent Louis Cyr dans leurs cours. Ça dépasse le divertissement.»

Le tournage de Villeneuve se déroulera en trois temps. Une première portion du film sera tournée, en février 2024, pour les scènes de courses de motoneiges. Daniel Roby et son équipe se rendront ensuite en Europe pour filmer la rencontre entre Villeneuve et Enzo Ferrari. Enfin, la portion la plus importante du tournage aura lieu à l’été 2024, au Québec.

Le budget du film avoisinera les 12 millions de dollars, selon le producteur Christian Larouche (Louis Cyr).

«C’est excitant parce que c’est pas le genre de film qu’on fait souvent au Québec, souligne le producteur, qui développe aussi un film sur la vie de Guy Lafleur.

La famille appuie le projet

Des projets de film sur Gilles Villeneuve, la famille du pilote en a vu passer plusieurs au fil des années. Elle se réjouit aujourd’hui de voir celui de Daniel Roby se concrétiser enfin.

«On est très excités par le projet, a souligné au Journal Mélanie Villeneuve, la fille de Gilles et Joann.

«Daniel Roby et Christian Larouche ont fait un excellent boulot pour trouver les deux acteurs principaux [Rémi Goulet et Rosalie Bonenfant] qui ont une grande ressemblance avec Gilles et Joann. Je trouve ça intéressant que le film mette en lumière le début de carrière de Gilles parce que c’est un aspect de sa vie que les gens connaissent moins. Gilles a touché énormément de gens de son vivant par ses exploits et ses accomplissements et on est très contents que les jeunes d’aujourd’hui pourront bientôt découvrir sa vie dans un film.»

En prévision du tournage, la production est à la recherche de motoneiges de course (de 1970 à 1974) et de voitures de course: Formule Ford (1973) et Formule Atlantic (de 1973 à 1976). Pour joindre la production: info@christalfilms.com