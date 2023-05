Lehouillier convaincu d’un retour de l’enjeu du 3e lien routier

Se basant sur le scénario d’une explosion démographique canadienne à long terme, Gilles Lehouillier, s’est dit convaincu que le dossier d’un 3e lien routier va « tôt ou tard refaire surface ».

« Le Canada va devenir une nouvelle terre d’accueil pour une immigration massive. À Lévis, 4500 nouveaux citoyens dans les deux dernières années se sont ajoutés dans notre ville. Il est clair qu’à un moment donné, les problèmes de congestion vont refaire surface rapidement quand on va revenir à la normale », a laissé tomber le maire de Lévis, lundi soir, quelques minutes avant le début du conseil municipal.

Ce dernier faisait référence à une série d’articles publiés au cours des derniers jours par le Journal et dans lesquels on évoquait l’hypothèse que le Canada puisse compter 100 millions habitants à l’horizon de l’année 2100.

Garder l’idée bien présente

D’après M. Lehouillier, « il faut s’attendre que, tôt ou tard, on devra trouver une solution à l’existence de ces deux liens [les deux ponts actuels]. Je suis convaincu que la population et les gens d’affaires vont continuer à garder l’idée bien présente ».

Le maire de Lévis s’est par ailleurs dit en phase avec ses homologues de la MRC de Bellechasse qui sont repartis insatisfaits d’une rencontre tenue la semaine dernière avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. « J’étais convaincu qu’ils n’allaient pas être convaincus par Mme Guilbault parce que le gouvernement a pris une décision qui va à l’encontre de la volonté des populations », a-t-il laissé tomber.

Mission économique en France

D’autre part, Gilles Lehouillier participera, du 20 au 27 mai, à une mission économique dans plusieurs villes françaises comme Paris, Toulon, Nantes et Nice.

La mission est organisée par l’Association des fournisseurs de Chantier Davie et elle doit permettre « à une trentaine d’acteurs économiques de diverses régions du Québec de créer des partenariats solides et à long terme, de tirer profit des meilleures pratiques en matière de construction navale et surtout, de positionner notre grande région favorablement sur les marchés internationaux », peut-on lire dans un communiqué de presse émis mardi soir par la Municipalité.