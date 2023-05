Loterie de la LNH: les gagnants connus d’avance...

Où aboutira donc Connor Bedard? Avec les Ducks d'Anaheim? Avec les Blue Jackets de Columbus? Et pourquoi pas avec le Canadien de Montréal?

Le grand spectacle débute officiellement à 20 h dans les studios de la Ligue nationale de hockey à Secaucus, au New Jersey, mais il faut savoir que le gagnant est déterminé avant la diffusion télévisuelle, alors que les clubs impliqués procèdent préalablement à la loterie avec chacun un représentant par équipe. À moins d’être le commissaire Gary Bettman ou son adjoint Bill Daly, les témoins ne peuvent toutefois pas quitter la pièce où ont eu lieu les tirages avant l’annonce en direct.

Les deux tirages impliquent les 16 équipes n’ayant pas participé aux séries éliminatoires. Le premier tirage sert à identifier l’équipe ayant le premier choix. Or, précisons que si les Sénateurs d’Ottawa, les Sabres de Buffalo, les Penguins de Pittsburgh, les Predators de Nashville ou les Flames de Calgary gagnent cette importante loterie, ce sont automatiquement les Ducks qui se verront attribuer la première sélection. C’est ainsi que les probabilités que les Ducks se retrouvent avec le premier choix grimpent à 25,5%.

Le Canadien, qui a terminé au 28e rang du classement général sur les 32 équipes, est la cinquième organisation la mieux positionnée avec un taux de 8,5%. Comme les Ducks, les Blue Jackets de Colombus (13,5%), les Blackhawks de Chicago (11,5%), les Sharks de San Jose (9,5%) sont mieux placés que le CH.

Ces pourcentages seront ajustés de façon proportionnelle pour le second tirage, selon l’équipe ayant remporté le premier. Toujours sous la supervision d’une firme spécialisée et en présence d’un représentant par équipe, cette deuxième loterie détermine un autre vainqueur, lequel obtient généralement le deuxième choix ou potentiellement le troisième, selon les gagnants du tirage précédent. Il faut aussi rappeler que chacune des 16 formations ne peut avancer de plus de 10 positions.

Évidemment, c’est la première loterie qui est particulièrement déterminante dans une année où un joueur générationnel comme Bedard est disponible. Seulement 11 formations, dont le Canadien, peuvent obtenir le premier choix.