Loterie Connor Bedard: pas de prix de consolation pour le Canadien

Tout ça pour ça. Les partisans du Canadien qui se consolaient de cette difficile saison à l’idée de possiblement voir Kent Hughes et leur équipe favorite remporter la loterie Connor Bedard sont demeurés sur leur appétit.

En vertu de sa 28e position au classement général, le Tricolore, cinquième en terme de probabilité, disposait de 8,5 % des chances de détenir la combinaison gagnante. Les probabilités ont été respectées puisque le logo du Canadien apparaissait au dos du carton numéro 5 brandi par Bill Daly, l’adjoint de Gary Bettman, dans les bureaux de la LNH, là où se déroulait le tirage.

Le 28 juin, au Bridgestone Arena de Nashville, le directeur général du Canadien aura donc le cinquième droit de parole.

« On savait que les chances d’avancer étaient plutôt minces, a indiqué le directeur général du Canadien dans un point de presse virtuel suivant la loterie. C’est certain qu’on aurait aimé gagner, mais on avait prévu qu’on parlerait entre la cinquième et la septième position. »

Au cinquième rang, le Canadien peut assurément oublier Bedard. Il peut aussi fort probablement faire une croix sur Adam Fantilli. Néanmoins, Hughes est persuadé qu’il pourra ajouter un excellent joueur à sa banque d’espoirs.

« Prétendre qu’il pourrait s’agir d’un joueur de concession, ce serait mettre une étiquette un peu trop précise pour un marché passionné comme celui de Montréal, a soutenu l’ancien agent. Mais je crois qu’il y a de très bons joueurs dans les sept premiers rangs. »

Comme Carey Price

Ce n’est pas la première fois que la formation montréalaise sélectionnera au cinquième rang. En 2005, l’état-major de l’équipe avait jeté son dévolu sur Carey Price, un jeune gardien prometteur des Americans de Tri-City, de la Ligue junior de l’Ouest.

À l’époque, plusieurs se demandaient à quoi le Canadien, qui comptait José Théodore dans ses rangs, avait bien pu penser. Comme ses prédécesseurs, Hughes ne s’attardera pas à la position du joueur pour prendre sa décision.

« On choisira le joueur le plus talentueux, celui qui pourra avoir un impact à long terme pour le Canadien. Je ne peux pas dire s’il s’agira d’un attaquant, d’un défenseur ou d’un gardien », a-t-il mentionné.

« Mais il n’y aura pas 10 options », a-t-il fait savoir, un peu plus tard.

La position ne sera pas un enjeu déterminant, à moins que deux joueurs soient nez à nez dans le processus décisionnel. Par contre, d’autres critères le seront : le sens du hockey, le caractère, l’esprit de compétition.

Le cas Michkov

Matvei Michkov que certains placent devant Fantilli en termes de talent brut pourrait très bien être disponible au rang de sélection du Canadien. Le cas de cet attaquant russe est particulier. D’abord en raison du conflit qui perdure dans ce coin du globe et en raison du contrat qui le lie à la KHL jusqu’en 2026.

« Pour des raisons évidentes, ça nous fait plus peur que les autres espoirs, a reconnu Hughes. Aujourd’hui, je ne peux pas me prononcer, mais si on détermine qu’il est beaucoup plus talentueux que les autres joueurs disponibles, on aura des décisions à prendre. On doit s’assurer de comprendre les obstacles possibles. »

« C’est un cas spécial. On va faire nos devoirs là-dessus. On doit également déterminer quelle sorte de joueur il est, son caractère et les autres options que nous aurons rendues au cinquième choix », a-t-il poursuivi.

Trois choix?

Par ailleurs, il serait très surprenant que Hughes cède ce droit de parole à l’un de ses homologues.

« Je ne peux pas dire que c’est impossible, mais c’est peu probable », a-t-il indiqué.

Toutefois, il ne ferme pas la porte à bouger certaines pièces pour ajouter un autre choix de premier tour aux deux qu’il a déjà sous la main (le Canadien détient également le choix des Panthers obtenu dans la transaction pour Ben Chiarot).

« Ça dépend comment vont se dérouler les discussions. Est-ce que ce sera un, deux ou trois choix? On doit tout évaluer. L’an dernier, on a réussi à faire l’acquisition de Kirby Dach, mais au mois de mai, ce n’était pas dans les plans. On ne savait pas qu’il était disponible. On songeait davantage à aller chercher un troisième choix [de première ronde]. »

Le premier tour pourrait donc, une fois de plus, être haut en couleur.