Les gros noms des Maple Leafs se font chauffer les oreilles

La saison des Maple Leafs de Toronto ne tient plus qu’à un fil et autant les observateurs que les partisans ont déjà commencé la chasse aux sorcières pour identifier les joueurs peinant à répondre aux attentes.

Vaincus 3 à 2 en prolongation par les Panthers de la Floride, dimanche à Sunrise, les troupiers de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe accusent un retard de 3 à 0 en demi-finale de l’Association de l’Est et se retrouveront officiellement en vacances avec un autre revers, mercredi. Certaines méchantes langues diront aussi qu’ils le sont officieusement depuis le début de la série.

Le peu d’engagement au travail et les statistiques peu flatteuses tendent à donner raison aux sceptiques. Le meilleur pointeur du club face aux Panthers est le défenseur Morgan Reilly (trois mentions d’aide). Auston Matthews a seulement deux aides à son actif contre une pour Mitch Marner. De son côté, John Tavares a été blanchi. À forces égales, Jake McCabe (-7) et T.J. Brodie (-5) n’ont pas la vie facile, tandis que devant le filet, Ilya Samsonov a été blessé, de sorte que Joseph Woll a dû prendre le relais.

Bref, le portrait est peu glorieux, mais les Leafs sont toujours en vie. Peuvent-ils devenir la cinquième équipe de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à remporter une série après avoir échappé les trois premières rencontres? Tous dans le vestiaire l’espèrent ardemment.

«Nous n’avons pas le choix maintenant. C’est une question de vie ou de mot. Nous sommes acculés au mur» a rappelé Matthews aux médias.

«J’ai une confiance incommensurable en notre groupe, a ajouté Keefe au site NHL.com. Nous avons perdu trois joutes de suite, la Floride en a gagné trois d’affilée. Si nous en remportons trois consécutives, nous pourrons disputer un match 7. C’est l’objectif pour nous, mais évidemment, il faut commencer par une victoire.»

Se nourrir d’espoir

Les preneurs aux livres ne donnent pas cher de leur peau et d’ailleurs, les Leafs ne revendiquent qu’un gain en temps réglementaire en séries 2023. Ce n’est rien pour convaincre les plus optimistes, mais les principaux concernés essaient de se motiver le mieux possible. S’ils veulent causer une surprise, ils devront certes se montrer plus incisifs à l’égard de Sergei Bobrovsky dont le taux d’efficacité au deuxième tour est de ,938.

«Je pense que nous avons bien fait en attaque, mais Bobrovsky a joué adéquatement. J’aime ce que notre offensive provoque. Parfois, ça ne va pas dans le bon sens, a évalué Woll. Nous avons tous la foi en cette formation. Peu importe le pointage de la série, j’ai confiance en nous et il y en a beaucoup dans ce vestiaire.»

Samsonov subira des examens supplémentaires

Après l’exercice de lundi, Keefe a indiqué que le cas de Samsonov était incertain en vue du quatrième affrontement contre les Panthers.

L’entraîneur-chef des Leafs a précisé que son joueur allait subir un examen d’imagerie par résonance magnétique dans la journée, mais qu’il se «sentait mieux».

En relève, Woll a repoussé 18 des 21 tirs de ses rivaux. Le jeune homme de 24 ans a aussi disputé sept parties en saison régulière, maintenant un dossier de 6-1-0, un taux d’efficacité de ,932 et une moyenne de buts alloués de 2,16.

Matt Murray a aussi obtenu le feu vert des médecins pour recommencer à jouer. Il est inactif depuis le 2 avril en raison d’une commotion cérébrale.

-Le quatrième match de la série se tiendra mercredi à 19 h, sur les ondes de TVA Sports.