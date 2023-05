Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, champion de jiu-jitsu

Le créateur du populaire réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, est un homme aux multiples talents. Le milliardaire s’adonne d’ailleurs au jiu-jitsu, et disons qu’il se débrouille assez bien.

L’homme de 38 ans en a surpris plus d’un en prenant part à un tournoi de jiu-jitsu brésilien en Californie et il est reparti à la maison avec des médailles d’or et d’argent. Il s’agissait de son premier événement compétitif, lui qui pratique ce sport depuis la pandémie seulement.

Zuckerberg, ou «Zuck» pour les intimes, en a fait l’annonce dimanche sur son compte Instagram. Il a rapidement été félicité par plusieurs combattants en arts martiaux mixtes, dont Conor McGregor, Israel Adesanya et Alexander Volkanovski.

Plusieurs internautes aimeraient désormais voir le génie de la technologie affronter un autre célèbre pratiquant du jiu-jitsu : Tom Hardy. L’acteur britannique a remporté un tournoi de la discipline en septembre dernier.