Notre Céline est devenue une énigme

Céline Dion a été une des plus grandes divas des temps modernes.

La petite fille d’une famille pauvre de Charlemagne a réussi à atteindre les sommets de la gloire, grâce à sa voix et l’ardeur de son travail

Symboliquement, elle est presque devenue aux yeux des Québécois une richesse naturelle au même titre que l’électricité pourrait-t-on dire.

Depuis la mort des deux piliers de sa vie, son mari et gérant génial René Angélil et sa mère, Madame Dion, l’incarnation de la maîtresse femme et de la mère toute-puissante, Céline — notre Céline — s’est retrouvée prisonnière d’une solitude forcée.

Depuis quelques années, elle disparaissait progressivement de la lumière qui l’a tant éclairée. Elle a traversé une période trouble où l’on publiait des photos d’elle qui dérangeaient ses fans.

Maladie

Puis, elle a disparu des radars. Jusqu’à ce qu’on apprenne que les médecins lui avaient diagnostiqué une maladie orpheline qui l’a enfermée dans son corps devenu source de douleurs intolérables.

En fin de semaine, le film Aimer à nouveau dans lequel elle a accepté de jouer son propre rôle est sorti. Il vient d’être démoli par Variety, la référence absolue en matière de critique. Le film n’a recueilli que 2,4 millions de dollars au box-office nord-américain.

Céline Dion dont la prestation ne dure que douze minutes y chante cinq nouvelles chansons qu’on a dû remasteriser. Hélas, on n’y reconnaît plus la voix unique de Céline.

Tout cela pour dire que la star a perdu non seulement sa voix, mais avant tout l’appui de protecteurs qui auraient pu la mettre en garde. René Angélil, de là où il est désormais, en mourrait une seconde fois.

Désertée par ceux qui auraient pu l’entourer pour la protéger, Céline Dion n’a apparemment plus personne pour lui porter secours. On se demande pourquoi d’autres divas de son époque, Barbara Streisand, Madonna et Lady Gaga, par exemple, ne sont pas à la merci du showbiz. Car elles continuent d’être encensées et respectées, réussissant ainsi à garder intact leur statut de diva.

Vedette planétaire

J’ai fait le tour du monde avec Céline Dion et son équipe durant l’année 2008-2009. Même si j’étais sensibilisée à sa notoriété mondiale, je ne pouvais deviner la mesure de la reconnaissance et de l’affection qu’elle suscitait sur la planète.

Accueillie à la fois comme une star mais aussi comme une personnalité incontournable par des dirigeants politiques et des élites artistiques en plus de ses millions de fans, Céline Dion n’avait de cesse de rappeler ses origines francophones. Elle a toujours insisté pour chanter une chanson en français que les spectateurs en Chine, en Corée du Sud, à Dubaï, à Londres, au Mexique et ailleurs reprenaient en cœur.

Depuis quelques années, Céline Dion est devenue une énigme. Isolée dans le désert du Nevada, à quoi pense-t-elle ? Qui donc pourrait comprendre sa détresse et la libérer de cette noirceur du désert ?

La petite fille de Charlemagne au Québec, devenue une icône mondiale riche et célèbre, se souvient-elle encore qu’elle a été autrefois une bagarreuse et une conquérante ? A-t-elle oublié qu’elle a su surmonter le trait si québécois, celui d’être né pour un petit pain et qu’elle a permis au Québec tout entier de frôler ne fût-ce qu’un instant la fierté d’être de sa famille ?

Qu’elle sache que son isolement actuel nous attriste, nous peine et nous inquiète.