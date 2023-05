«Nous sommes de retour» - Jack Hughes

Il y a un petit air de déjà-vu chez les Devils du New Jersey, qui ont montré les dents dans le troisième match de la demi-finale de l’Association de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline.

La troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a remporté ce duel au compte de 8 à 4, dimanche. Elle tire dorénavant de l’arrière 2 à 1 dans sa série, après avoir été dominée lors des deux premiers matchs. Il s’agit d’un scénario presque identique à celui de la première ronde éliminatoire, où les Rangers de New York avaient signé deux victoires faciles dès le début des hostilités contre les Devils.

«Nous sommes de retour, c'est maintenant 2 à 1 et nous avons une très belle occasion devant nous d'égaler la série dans deux jours», a déclaré l’attaquant des Devils Jack Hughes, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Rebondir en marquant huit buts lance un message, a dit Nico Hischier. Nous avons encore quelques aspects à améliorer, mais nous allons prendre la victoire, et c'est 2 à 1.»

Hughes a été particulièrement dominant dans la victoire des siens, amassant au passage deux buts et autant de mentions d’aide, pour quatre points.

«Nos meilleurs joueurs nous ont vraiment donné ce dont nous avions besoin», a simplement analysé Ruff, après le match.

Du jamais-vu

Chez les Hurricanes, on s’expliquait mal ce qui venait de se passer.

«Nous n'avons pas été bons, a déploré l'entraîneur-chef, Rod Brind'Amour. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je ne nous ai jamais vus jouer comme ça. Mais je donne le crédit à l'autre équipe. Ils étaient premiers sur la rondelle. Ils étaient prêts et engagés.»

«Nous avons paru surpris, a pour sa part affirmé l’attaquant Jordan Staal. Ça n'aurait pas dû être le cas. Tout le monde semblait un peu en retard. On semblait nonchalants avec la rondelle, lents sur nos patins et lents en échec avant. Il faut leur rendre crédit, ils ont travaillé fort et ont remporté toutes les batailles pour la rondelle, surtout en début de match.»

Dans ce match où rien n’allait pour les Canes, le gardien Frederik Andersen a donné les quatre premiers buts de ses rivaux en 12 lancers. Il a été remplacé par Pyotr Kochetkov lorsqu’il restait plus de 19 minutes à jouer en deuxième période.

Pour l’instant, les Hurricanes n'ont pas identifié celui qui se retrouvera devant le filet mardi pour le quatrième match de la série. L’affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 19 h.

- Par ailleurs, le vétéran des Devils Tomas Tatar a écopé d'une amende de 5000 $ pour avoir atteint Sebastian Aho avec un bâton élevé.