PME Inc.: amis et voisins en affaires

C’est à bonne allure (mais contrôlée) que le Groupe Sogno poursuit son développement. Déjà propriétaire de huit restaurants à Québec, l’entreprise prépare l’ouverture de deux nouveaux établissements dans les prochains mois.

Le Bloom, spécialisé dans les sushis végétaliens (un concept qui a vu le jour à Montréal), et le casse-croûte Chez Ti-Gus auront bientôt pignon sur rue dans l’arrondissement Limoilou. Ils viendront s’ajouter aux autres établissements du Groupe dont le Bello, La Buche, Le Clan, le Don Vegan et Chez Peppe, entre autres.

En parallèle, le Groupe mène un autre projet de plus grande envergure puisqu’il fera renaître l’une des adresses mythiques de la Grande Allée, le 575, avec la rénovation du bâtiment qui abritait le très fréquenté bar Le Maurice.

« C’est un projet majeur qui comprendra un restaurant, un hôtel, un bar à cigares et un bar clandestin. Un concept quatre en un dont l’ouverture est prévue en avril 2024 », explique Pierre-Olivier Gingras, le restaurateur en série et coassocié du Groupe Sogno.

Écoutez le balado PME inc. avec Philippe Richard Bertrand pour plus de contenues économique via QUB radio :

Une entreprise tentaculaire

Le Groupe Sogno, c’est bien plus que des restaurants. L’entreprise possède également quatre hôtels comptant au total quelque 80 chambres, une buanderie, une cuisine de préparation, une entreprise de construction, une société de gestion hôtelière, et plus encore.

Impressionnant pour une PME qui fête cette année son dixième anniversaire de fondation. « On se donne ainsi les moyens de mieux contrôler le développement de nos projets et l’ensemble de nos opérations. Autant que possible, on ne veut dépendre que de nous », explique Pierre-Olivier Gingras.

C’est donc en 2013 que lui et son associé, Yanick Parent, ont ouvert leur premier établissement, le Bello, rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec. Ils s’étaient rencontrés quelques années auparavant lorsqu’ils travaillaient au même restaurant. « C’est là que j’ai eu la piqûre de la restauration », raconte Pierre-Olivier Gingras, qui a débuté comme plongeur avant de monter les échelons.

Les deux hommes ont vite élaboré le projet de se lancer à leur compte, et ils ne se sont plus lâchés depuis. « Yanick, c’est mon associé, mais c’est aussi mon voisin et mon meilleur ami. Lui et moi, c’est à la vie à la mort », affirme Pierre-Olivier Gingras.

Une grande famille

La direction à deux têtes a beaucoup d’avantages selon lui. « On se fait beaucoup l’avocat du diable l’un de l’autre. On se challenge pour aboutir au meilleur concept possible. Et si l’un traverse un creux, l’autre est là pour lui remonter le moral. »

Dans chacun de leurs projets, les deux associés s’allient toutefois à d’autres partenaires, que ce soit le chef Stéphane Modat au restaurant Le Clan ou Luc Ste-Croix au Bello. « C’est important pour nous d’avoir un propriétaire sur place qui peut assurer un service plus personnalisé. Éventuellement, on vise à s’associer avec une personne en cuisine et une autre en salle qui auraient ainsi une vue sur ces deux aspects de la gestion d’un restaurant. »

Tous les associés intègrent alors la « famille Sogno ». Au total, la table des actionnaires compte actuellement 32 personnes. « On profite ainsi de l’intelligence du groupe. Face à une problématique, plus d’idées peuvent émerger et les associés peuvent bénéficier de l’expérience des uns et des autres », explique Pierre-Olivier Gingras.

Projet d’expansion

Lui et son associé ont plusieurs autres projets dans les cartons, dont celui d’élargir leur terrain de jeu, qui se limite actuellement à la région de Québec. Ils ambitionnent d’exporter leur concept de cabane à sucre La Bûche avec l’ouverture de franchises. « On veut s’implanter dans de grandes villes comme Vancouver, Paris ou Londres. On est d’ailleurs à la recherche d’un associé investisseur pour aller de l’avant. »

Les projets ne manquent donc pas au Groupe Sogno. D’où vient ce nom ? « Sogno veut dire rêver en italien, répond Pierre-Olivier Gingras. On vit notre rêve ! »

Groupe Sogno

Date de fondation : 2013

2013 Activités : hôtellerie et restauration

hôtellerie et restauration Actionnaires : Pierre-Olivier Gingras et Yanick Parent

Pierre-Olivier Gingras et Yanick Parent Nombre d’employés : 326